Siena e solidarietà, asta benefica per aiutare Quavio, Il Laboratorio e Cooperativa Riuscita Sociale

Il Comitato della Terza Età “Anni d’Argento”, l’A.N.I.O.C. Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche-Delegazione di Siena e la Round Table 41 Club Service di Siena, sono promotori di un’asta benefica, la cui organizzazione è affidata alla Casa d’Aste Guidoriccio (Siena – Arezzo) insieme al Maestro Fabio Mazzieri. Oltre cento lotti messi all’incanto da artisti quali: Pietro Tonnicodi, Fabio Mazzieri, Laura Tondi, Fiorella Rosi, Ines Gharbi, Maria Cecilia Tarabochia, Marcella Ancilli, Mario Ghezzi (Andrea Friscelli), Rita Petti, Daniele Righi Ricco, Vittorio Fontani, Vanna Mazzieri Giachetti, Sabrina Lauriston, Matthias Ferrini, Vittorio Zani, Vita di Benedetto, Ezio Pollai, Luca Pollai, Elena Carrea, Marta Venturi, Antonio Rigacci, Neil Tetkowski, Pier Giogio Balocchi, Lorenzo Coradeschi, Sandra Andreini, Gabriella Furlani, Lucia Rappuoli, Pier Luigi Olla, Rino Conforti, Beatrice Pulcinelli, Vittoria Marziari, Samuele Calosi, Franca Marini, Sergio Pratesi, Luca Betti, Alessandro Grazi, Maria Vittorini, Sonia Giomarelli, Claudio Bianchini, Silvio Amato, Elena Maggiulli, Antonella Preti, Stefano Sardelli, Edoardo Zamponi, Gian Carlo Masala, Rocco Schifano, Mariangela Giovani, Silvia Niccolai, Marco Donati, Pier Luisa Moroni, Massimo Stecchi, Maura Savini, Maria Cristina De Amicis, Augusto Mazzini, Augusto Mattioli, Agnese Mammana, Luciano Valensin, Rita Rossella Ciani, Inge Lise Rasmussen, Tommaso Andreini, Giuliano Giuggioli, Rita Brucalassi, Franca Martini Abbruzzese, Maria Vittoria Ciampoli, Jean Claude Coenegracht, Laura delle Monache, Cav. Meri Murgia, Faido Branchetti, Emanuela de Franceschi, Marilena Marisi, Luigini Ghezzi, Rosanna Augusta Pavanati, Vernini Rossana, Liliana Salvi, Maria Radi, Jaqueline Fabbri, Marco Puccinelli, Turi Alescio, Serena Seggioloni, Luciano Guerrini, Martina di Fede, Paola Dei, Roberto di Jullo, Paola Bolletti, R. del Rosso, Anton, Ndoja, Alberto Inglesi, Vittoria Marziari, Mara Corfini, Gianni Bandinelli, Silvia Borgogni, Giacomo del Giudice, Valerio Savino e la Gioielleria Bianciardi e Francini. Grazie al loro contributo consentiranno di realizzare un’importante asta di beneficenza dall’alto valore di opere e scopo. Il ricavato andrà devoluto a tre Associazioni che operano a Siena in ambito sociale, dedicando tempo e denaro all’assistenza, la cura e il sostegno a persone in stato di necessità: Quavio, Il Laboratorio e Cooperativa Riuscita Sociale. L’asta si svolgerà in modalità web-only, sul sito della Casa d’Aste Guidoriccio, alle ore 15 di lunedì 28 novembre.

Condizioni di vendita. La natura benefica della vendita impone che nessuna commissione sarà pagata alla Casa d’Aste Guidoriccio e nessun ulteriore importo andrà ad aggiungersi alla donazione. La donazione non ha alcun valore commerciale, su di essa non saranno imposte tasse o altri oneri fi scali. La Casa d’Aste Guidoriccio agisce in qualità di mandatario per la vendita delle opere in catalogo e non si assume altre responsabilità nei confronti di terzi (acquirenti o artisti), al di fuori di quelle derivanti la propria qualità. Le opere proposte sono accompagnate da brevissime indicazioni e non presentano danni evidenti. La mancanza di informazioni non implica l’assenza di ulteriori notizie sulle opere. La descrizione delle opere è fornita dagli stessi artisti/donatori e la Casa d’Aste Guidoriccio non sarà responsabile di eventuali errori riportati. Le informazioni riportate servono all’unico scopo di identificare le opere. Tutte le dimensioni sono da intendersi comprese di cornici, ove presente. Per effettuare una donazione l’acquirente potrà partecipare in presenza all’asta che si svolgerà il giorno 28 novembre alle ore 15, presso la Sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi, online attraverso il sito ww.asteguidoriccio.it oppure inviando una mail a [email protected], o ancora telefonando al numero 3331754739. Si potrà, inoltre, depositare un’offerta preasta attraverso il sito www.asteguidoriccio.it oppure inviando una mail a [email protected], o telefonando o inviando un messaggio di WhatsApp al numero 3331754739 . L’aggiudicatario si impegna a procedere personalmente al pagamento della donazione che corrisponderà unicamente la sua ultima offerta senza l’aggiunta di ulteriori oneri, sul cc Round Table 41 Siena – IBAN: IT39V0707514200000000022651.

Il ritiro delle opere è a carico dell’aggiudicatario. Sarà possibile, previo appuntamento, ritirare le opere personalmente presso la sede in Via del Pozzo, 1 a Monteriggioni (Siena), oppure richiedere un preventivo di trasporto all’indirizzo [email protected] La Casa d’Aste Guidoriccio offre un servizio di giacenza a pagamento per le opere che non saranno ritirate entro una settimana dal giorno dell’aggiudicazione. Con la compilazione della scheda online e la conseguente donazione, i partecipanti accettano le condizioni qui elencate. Nel caso di contenziosi, questi saranno risolti con la competenza esclusiva del Foro di Siena. Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare [email protected] Tutti i dati personali rilasciati alla Casa d’Aste Guidoriccio, saranno trattati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), solo ed esclusivamente all’interno della società per garantire la trasparenza nella partecipazione, nella gestione del rapporto tra il mandatario e gli acquirenti e per garantire gli obblighi contrattuali e gli adempimenti fi scali e legali.

