Siena, a Castelfiorentino si rievoca la pace con Firenze del 1260 dopo la vittoria a Montaperti

Montaperti ha lasciato un segno indelebile nella storia. Non solo in quella di Siena, ma anche in quella di Castelfiorentino, che il il 19 e 20 novembre 2022 celebrerà, con una rievocazione che si svolge ogni anno, la pace firmata in quel paese fra senesi e fiorentini nel 1260, a due mesi di distanza dalla battaglia.

"Si tratta - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - di una delle pagine più belle della storia della nostra regione per l’effetto della pace che ne scaturì. Fa benissimo il comune di Castelfiorentino a ricordare costantemente questa circostanza con tante manifestazioni. Quell'atto sancì l’inizio dell’Umanesimo cui sarebbe seguito, un secolo dopo, il Rinascimento. Quella di Montaperti è stata una delle battaglie fondamentali del periodo medievale, ma non tutti sanno che, dopo le decisioni che a Empoli presero i ghibellini di Siena vincitori di non distruggere Firenze, la pace fu formalizzata a Castelfiorentino; e quella decisione generò un nuovo equilibrio grazie al quale la Toscana sviluppò al massimo tutte le sue potenzialità e si proiettò nel mondo”.

Per due giorni il centro storico del borgo della Valdelsa fiorentina si calerà nell’atmosfera medioevale dell’epoca, attraverso una sequenza di eventi che ne ripercorreranno simbolicamente i momenti più salienti: dal torneo di combattimento allo spettacolo teatrale itinerante sulle paure del Medioevo; dalla mostra mercato medioevale al mercato di arti e mestieri, dai giochi ai laboratori; dalle dimostrazioni di falconeria alle musiche e danze medioevali. Sabato 19 ci sarà anche la possibilità di visitare il sipario storico del teatro del Popolo, che raffigura appunto la Pace del 1260, o assistere a interventi e letture teatrali sulla vita delle donne nel Medioevo. Domenica 20 sarà allestito un accampamento medioevale, con figuranti in costume (nobili, mercanti, armati), che riprodurrà la vita quotidiana di Castelfiorentino in quel periodo, in concomitanza con le sfilate e i cortei storici che si svolgeranno sia al mattino che nel pomeriggio.

