Siena, Michele Capitani al posto di Francesco Michelotti come assessore. Ecco la scelta per la giunta

Michele Capitani al posto di Francesco Michelotti come assessore all’urbanistica a Palazzo Pubblico. Stavolta il nome per completare la giunta comunale a Siena sembra proprio quello giusto. Manca ancora l’ufficialità, per quella sarà probabilmente necessario attendere qualche altro giorno, ma Capitani pare aver messo d’accordo tutti e sarebbe lui l’uomo scelto dal sindaco Luigi De Mossi per sostituire, in questi ultimi mesi di mandato, il deputato di Fratelli d’Italia. Meloniano è anche Capitani, che a 41 anni può comunque essere considerato uno degli esponenti storici del centrodestra cittadino.

Nato a Siena l’11 febbraio 1983 aveva appena 23 anni quando, nel 2006, divenne consigliere comunale, ruolo ricoperto fino al 2011, ovvero la naturale scadenza di quella legislatura. Di professione avvocato, fa attualmente parte del consiglio di amministrazione del Santa Maria della Scala, incarico che probabilmente lascerà per entrare nella giunta De Mossi. La politica è una passione -di famiglia, visto che Capitani è figlio della compianta capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bagnoli, apprezzato medico e politico prematuramente scomparso nel 2020.

Che l’assessorato all’urbanistica (Michelotti detiene anche le deleghe a edilizia privata, sito Unesco, digitalizzazione e semplificazione edilizia) restasse a Fratelli d’Italia era apparso chiaro appena concluso il colloquio tra il neo parlamentare e De Mossi, dopo il quale il primo cittadino aveva annunciato l’intenzione di rivedere la sua giunta con una figura che potesse dedicarsi a tempo pieno al ruolo di assessore, lasciando invece al parlamentare il cruciale compito di rappresentare la città a Roma. In una prima fase sembrava che in pole position ci fosse Maurizio Forzoni, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale nonché presidente della commissione assetto del territorio. Ma Capitani pare proprio averla spuntata sul collega di partito e sulle altre figure che erano emerse nel vivace dibattito cittadino degli ultimi giorni (si era fatto anche il nome di un altro esponente importante del centrodestra senese come Enrico Tucci).

