Siena, scoppia il caso campo scuola. Vallortigara: "Non so dove allenarmi". Benini: "Pensi a fare l'atleta"

La polemica esplode via social. Al centro del contendere, i ritardi dei lavori al Camposcuola Renzo Corsi, che lo rendono impraticabile. “Stiamo monitorando da vicino l’intervento - spiega l’assessore all’ediliza sportiva a Siena, Paolo Benini - e abbiamo chiesto e ottenuto un cronoprogramma preciso da parte della ditta che sta portando avanti il cantiere. Vigileremo in maniera stringente”.

L’impianto di via Avignone, però, è da anni il punto di riferimento per Elena Vallortigara, azzurra del salto in alto e medaglia di bronzo ai Mondiali 2022. L’atleta, ieri, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook foto della situazione e ha attaccato frontalmente: “La mia esperienza di atleta mi ha insegnato che non sono indispensabili condizioni ottimali per ottenere ottimi risultati, e che gli agenti stressanti possono essere una risorsa. Tutto questo però entro certi limiti, che nel caso del Camposcuola di Siena sono stati decisamente superati”. E ancora: “Nel rispetto dell'investimento di risorse pubbliche, trovo delle gravi mancanze da parte dell'amministrazione nella gestione/supervisione dei lavori e delle relative comunicazioni. I disagi del campo chiuso si riversano su un bacino di utenti che comprende tutti i cittadini, le scuole, gli atleti di ogni età e grado di professionismo, presenti e potenziali futuri. Il campo più vicino è quello di Colle Val d'Elsa, a 27 km da Siena: si può facilmente immaginare la difficoltà (logistica ed economica) nell'organizzare gli allenamenti per un tempo così lungo e senza un chiaro orizzonte temporale, da parte dei singoli e delle società. A maggio, prima di iniziare la stagione, il mio allenatore Stefano Giardi aveva definito un miracolo anche solo arrivare alla fine. L'abbiamo conclusa, tra infiniti km e trasferimenti, con il mio bronzo ai Mondiali e altre due medaglie internazionali, ma ancora senza campo. Siena è la città che ho scelto sei anni fa non per la qualità degli impianti, ma per il valore, la competenza e la professionalità del mio allenatore. Mi auguro che la volontà espressa dall'assessore Benini nei vari comunicati stampa di veder nascere una struttura di livello internazionale, dotando Siena di un centro di preparazione all’avanguardia e anche all’organizzazione di raduni federali per i settori giovanili e non, anche in vista delle Olimpiadi 2024, diventi presto realtà. Io intanto faccio la valigia perché le Olimpiadi le sto preparando sul serio, ma non a Siena, dove oltre a mancare un impianto coperto, adesso non c'è nemmeno una pista”.

La replica di Benini, attraverso il medesimo canale social, è giunta a stretto giro. “Vallortigara - scrive l’assessore - pensi a saltare, gareggiare, che in genere è quello che gli atleti devono fare per esprimersi al massimo. E pensi a farlo con continuità. Soprattutto non si faccia distrarre. L’amministrazione fa un campo per la città e il suo futuro e non per Stefano Giardi, cui ho più volte detto che non è il proprietario del Camposcuola ma il presidente della Uisp Atletica, una delle tante associazioni sportive. Anche lui pensi ad allenare e costruire un team che non si fondi solo sulla eccezionalità di una grande atleta. Per quanto riguarda le distanze, potrei fare un lungo elenco di atleti, o meglio di lavoratori, che coprono distanze molto maggiori di 27 km al dì”.

Una replica che ha sollevato un vespaio di reazioni indignate. L’ex sindaco Bruno Valentini ha tuonato: “Esiste in Italia un altro assessore allo sport che invece di scusarsi a nome dell'amministrazione con un'atleta di livello mondiale per la prolungata chiusura dell'impianto dove si allena, praticamente la deride e la sfotte consigliandole di non lamentarsi?”. E poco oltre: “Un intoppo su un lavoro pubblico può accadere ed il Comune deve solo rimboccarsi le maniche per abbreviare i disagi per gli utenti, ma è intollerabile che l'assessore competente reagisca contro chi patisce i danni di questo disservizio”.

Pietro Staderini, esponente di Sena Civitas, prima porge la propria solidarietà a Elena Vallortigara e a Stefano Giardi, poi va dritto al punto: “Chiediamo direttamente al sindaco spiegazioni dettagliate e costi di tutta questa operazione di ristrutturazione e, pretendiamo di avere date certe e ravvicinate per la riapertura. Soprattutto chiediamo il ritiro delle deleghe all’assessore Benini”. Da parte sua, la campionessa azzurra ha nuovamente impugnato la tastiera per comunicare: “Lungi da me pensare che il campo venga fatto per il mio allenatore o per me, tant’è che ho specificato che a rimetterci sono tutti coloro che quotidianamente frequentano o avrebbero intenzione di frequentare il Camposcuola”. E poi: “Mi piacerebbe non farmi distrarre, ma è un po’ difficile quando il pensiero principale non è allenarmi, per l’appunto, ma trovare compromessi per farlo nel miglior modo possibile”. Sui ritardi nel completamento dell’intervento, l’assessore Paolo Benini chiarisce: “Sono dovuti principalmente a due fattori. Per prima cosa la fognatura in un tratto presentava gravi criticità non preventivabili in fase progettuale, e l’intervento di ristrutturazione e bonifica si è allungato nel tempo. Il secondo problema è stato il reperimento del materiale di cantiere, viste le problematiche economiche legate alla pandemia prima e al conflitto poi. Pur capendo le problematiche, è adesso necessario non dilatare ulteriormente il cantiere e l’amministrazione vigilerà costantemente sull’operato della ditta”.

