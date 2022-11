Siena, Luigi De Mossi a Roma incontra Matteo Salvini: si parla di infrastrutture ma anche della candidatura a sindaco

Gennaro Groppa 09 novembre 2022 a

Un giorno importante per conoscere quale sarà il candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali senesi. Il sindaco Luigi De Mossi sarà infatti mercoledì 9 novembre a Roma per fare il punto della situazione sulle infrastrutture del territorio, in particolare sul nascente scalo Medioetruria, che i primi cittadini della provincia vorrebbero a Montallese, ma che anche il territorio di Arezzo rivendica per sé. L’interlocutore sarà il ministro che ha questa delega e competenza nel governo Meloni, vale a dire Matteo Salvini.

E allora il faccia a faccia sarà propizio per andare ad affrontare un argomento altrettanto urgente e preminente, vale a dire la ricandidatura dello stesso De Mossi a primo cittadino nelle amministrative senesi 2023. I due affronteranno anche questo tema, e a partecipare non saranno da soli. Con loro, in presenza oppure collegati da remoto, ci saranno anche esponenti di Fratelli d’Italia (si parla di Giovanni Donzelli) e di Forza Italia. La questione sarà affrontata, con De Mossi che porterà sul tavolo i risultati raggiunti dall’attuale amministrazione. Ricordando ovviamente che lui è stato il primo che dal dopoguerra in avanti è riuscito come candidato sindaco a sconfiggere, nel 2018, la coalizione di centrosinistra e a indossare così la fascia di primo cittadino. Una vittoria storica, la sua, una notizia che non passò certo inosservata e che fece ovviamente il giro del Paese.

L’esito della riunione non è affatto scontato. E probabilmente si dovranno attendere alcuni giorni prima di arrivare a conoscere quelle che saranno le decisioni che scaturiranno dal summit. Tuttavia ci sono dei punti fermi che valgono e che non sono in questo momento di poco conto. Poi in politica capita che le situazioni e gli scenari si modifichino e che mutino anche rapidamente. Tuttavia l’insofferenza dentro il centrodestra senese, per varie situazioni vissute e affrontate nei quattro anni dell’attuale amministrazione, è ormai palpabile. E non viene più nascosta. E’ montata pian piano, mese dopo mese, fino a far arrivare alcuni esponenti regionali di Fratelli d’Italia a dichiarare: “Non vogliamo ricandidare De Mossi, pensiamo ad altro”. Un virgolettato pubblicato dai mezzi di informazione, non attribuito a un esponente politico in particolare, ma che nessun rappresentante del partito si è precipitato a smentire. I partiti del centrodestra senese pian piano si sono messi a guardare in un’altra direzione rispetto a De Mossi. Nonostante che, per l’appunto, sia stato proprio l’avvocato a condurli per la prima volta nella storia alla vittoria alle comunali del 2018. Paradossalmente il grande risultato ottenuto dal centrodestra alle recenti elezioni politiche ha acuito le tensioni piuttosto che attenuarle. Sempre ricordando, tuttavia, che nel territorio senese il centrosinistra proprio alle recenti politiche nazionali ha fatto meglio del centrodestra (ed è stata una delle poche aree geografiche in Italia dove ciò è avvenuto).

Il risultato alle politiche nazionali, comunque, ha consegnato a Fratelli d’Italia un ruolo primario, di guida della coalizione non solo a livello nazionale ma anche nel centrodestra senese, pure nel compito di decidere (o di sponsorizzare agli alleati) il candidato sindaco per le amministrative del prossimo anno. Il ragionamento che i partiti di questa area politica stanno effettuando nelle ultime settimane è comunque al momento complessivo e generale, e riguarda tutti. Anche esponenti della Lega, come lo stesso commissario provinciale Paolo Salvini, hanno ribadito in più circostanze che la linea nella città del Palio è in questo momento comune. E questa linea potrebbe portare alla scelta di un candidato sindaco civico differente da De Mossi. Che alcuni esponenti senesi di Fratelli d’Italia trattano e definiscono come un “padre della Patria” per poi però dire poco dopo che molto probabilmente adesso alla coalizione serve qualcosa di diverso. Abboccamenti ci sono stati, e ci sono, con Tommaso Marrocchesi Marzi, già candidato alle elezioni suppletive (nelle quali sfidò il segretario nazionale del Pd Enrico Letta: ottenne un buon risultato ma perse) così come nei mesi scorsi c’erano stati anche con Emanuele Montomoli, che poi si è candidato a sindaco da solo e da civico. Ma al momento queste sono due strade che non convincono in pieno gli esponenti della maggioranza nazionale. Così come non convincono in pieno anche alcune possibilità di parte, vale a dire di espressioni di partiti: potrebbero esserlo infatti Riccardo Pagni per Fratelli d’Italia così come l’attuale vicesindaco Andrea Corsi della Lega. “Non pensiamo a candidature di bandiera”, dicono vari esponenti del centrodestra cittadino. Che hanno in testa invece dei civici, magari espressione della società civile senese o del mondo delle contrade. Anche persone che in passato non abbiano fatto politica attiva, ma che siano note, conosciute e apprezzate in città. Per De Mossi la situazione fu differente. L’attuale sindaco non aveva avuto ruoli politici, era civico, ma era sempre stato fortemente presente nella vita della città e anche nell’opinione pubblica. Una sua possibile candidatura era stata più volte paventata e prospettata in passato prima che avvenisse. Ora, da “padre della Patria”, se De Mossi non dovesse essere ricandidato a sindaco potrebbe comunque andare a rivestire un ruolo importante, a Siena come anche a Roma. Segno comunque della riconoscenza del suo schieramento politico per quanto è riuscito a fare nel 2018 e negli anni a seguire. La partita non è chiusa. Perché un vero nome per la candidatura a sindaco, che sia condiviso da tutte le forze della coalizione di centrodestra, ancora non c’è. Mentre De Mossi può sbandierare il lavoro fatto e i risultati raggiunti negli oltre quattro anni di amministrazione della città.

