Siena, i carabinieri catturano un pericoloso latitante. L'operazione in Valdelsa

09 novembre 2022 a

a

a

I carabinieri della compagnia di Poggibonsi da vari giorni erano sulle tracce di un pericoloso latitante che aveva stabilito la sua dimora nella provincia di Pistoia e che, già in passato, si era trovato al centro dell’attenzione per gravi fatti di cronaca giudiziaria legati alla criminalità organizzata avvenuti su tutto il territorio nazionale.

Oltre 500 controlli sui tagli boschivi. Sanzioni per 353.523 euro, denunciate 25 persone

La cattura è scattata nel pomeriggio del 25 ottobre, mentre l’uomo era in auto con la compagna: dopo aver cercato di sottrarsi al controllo degli investigatori dandosi alla fuga con la propria auto, tentava di ingannarli dichiarando generalità false. Tuttavia, percependo l’atteggiamento determinato dei militari consci di avere di fronte un pericoloso criminale, vi rinunciava. A conferma della volontà di non farsi prendere, durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata la fotocopia di una carta d’identità contraffatta con la propria foto ma le generalità di un altro uomo, chiaramente incensurato.

Alcol e droga nella notte di Halloween: carabinieri in azione, due persone denunciate

Per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento, l’uomo si era allontanato dai luoghi dove viveva abitualmente e, da giorni, si era rifugiato presso una ditta della Valdelsa nella quale aveva ricavato la propria dimora in una stanza adibita a “sala riunioni” dove sono stati rinvenuti i sui vestiti ed effetti personali. L’arrestato, dovrà scontare tre anni e sei mesi di reclusione a seguito di ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Firenze per i reati di rapina, evasione e lesioni personali commessi sul finire del 2013 in quella provincia.

Ricercato con mandato di arresto europeo per guida in stato di ebbrezza, lesioni e omissione di soccorso: 50enne rintracciato in Valdelsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.