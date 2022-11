Siena, stella Michelin per il Campo del Drago di Castiglion del Bosco

09 novembre 2022 a

a

a

Sotto la guida dello chef Matteo Temperini, il ristorante italiano Campo del Drago, nel cuore del borgo medievale di Rosewood Castiglion del Bosco, ha ottenuto la sua prima stella Michelin, ambito riconoscimento assegnato dall’autorevole guida. Situato nella campagna di Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia patrimonio dell'umanità dell'Unesco, il ristorante gourmet si trova all'interno di una delle tenute più antiche e meglio conservate d'Italia. L'executive chef Matteo Temperini e il maître d' Maikol Calosci (entrambi di origine toscana) insieme alla brigata di cucina e di sala offrono agli ospiti un viaggio attraverso la cultura gastronomica utilizzando solo ingredienti provenienti dalla Toscana, selezionando personalmente i fornitori locali. Notevole investimento di tempo nella cura dell’orto biologico, affinché le verdure siano protagoniste in ogni piatto. Tra le creazioni più celebri c'è il Tortello di stufato di manzo, spezie di panforte e tartufo nero.

Da Forbes stelle e riconoscimenti a Montalcino, Casole e San Felice

“Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento - commenta il managing director Mirko Marchi - che rappresenta il frutto di un percorso fatto di passione e dedizione da parte del nostro talentuoso team che ha lavorato instancabilmente per raggiungere un traguardo tanto importante. Inoltre, conferma il nostro impegno nell’offrire un'esperienza culinaria straordinaria".

Rosewood Castiglion del Bosco Un orgoglio a 5 stelle Forbes

Matteo Temperini è nato nel marzo 1974 a Poggibonsi. La voglia di affinare le sue capacità culinarie lo ha portato in Francia, dove il leggendario Alain Ducasse lo ha nominato prima sous chef nel suo ristorante parigino Spoon - Food and Wine, e poi chef de partie nel suo rinomato locale tre stelle Michelin Le Louis XV a Monaco. A questo apprendistato stellato sono seguite esperienze lavorative a New York, Lugano e Macao, che gli hanno consentito di ampliare i propri orizzonti gastronomici. Tornato in Italia, dopo un periodo come chef de partie presso l'Enoteca Pinchiorri di Firenze, ha assunto un ruolo di primo piano nel ristorante Il Gallopapa a Castellina in Chianti, dove ha conquistato nel 2002 la prima stella Michelin. Nel 2008 è diventato executive chef dell'Hotel Le Sirenuse di Positano e ha portato il ristorante La Sponda a conquistare la prima stella Michelin nel 2011, riconoscimento che ha mantenuto da allora. Nel 2019 è approdato a Castiglion del Bosco.

Obama: Barack gioca a golf, Michelle fa shopping a Montalcino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.