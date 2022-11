Siena, Strada Chiantigiana bloccata dai lavori ma il cantiere è fermo: disagi per la viabilità

08 novembre 2022 a

A Castelnuovo Berardenga a strada Chiantigiana, interrotta in località Ponticini tra Geggiano e San Giovanni a Cerreto, crea disagi enormi ai residenti di tutto il Chianti senese che devono andare a Siena o tornare dal capoluogo e che sono costretti a percorrere strade alternative e prolungamenti quotidiani anche di qualche chilometro.

Lorenzo Rosso, presidente della Commissione di controllo e consigliere comunale di Fratelli d'Italia sugli scranni castelnovini, si è recato a sorpresa per due giorni nella zona del cantiere per vedere lo stato di avanzamento dei lavori, trovandolo invece chiuso, senza alcun operaio e fermo nell'attività. "Una vicenda incredibile - commenta al riguardo. - Nell'immaginario dei cittadini questi importanti interventi sarebbero stati effettuati alacremente con turni di lavoro che avessero riportato in tempi brevissimi alla riapertura di un'importante arteria provinciale la cui interruzione divide inesorabilmente Siena da centri importanti del territorio: non solo Castelnuovo Berardenga, ma anche Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e le popolose frazioni di San Giovanni a Cerreto, Pianella, Monti in Chianti e il comparto aretino".

Il consigliere rincara la dose: "Centomila euro di denari pubblici è l'importo per il ripristino del piccolo ponte, ma i lavori sono inspiegabilmente fermi. Ci saranno interrogazioni urgenti saranno presentate da Fratelli d'Italia in Consiglio Provinciale e in quello del nostro Comune per capire i contorni della vicenda e per chiedere con forza il riavvio immediato dei lavori".

