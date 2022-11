Siena, caso luminarie. Chiti: "Il Comune ci ha fatto lavorare a vuoto, ora non inventi scuse"

08 novembre 2022 a

a

a

Non si placa il polverone intorno al progetto di attività per le prossime Festività natalizie, con l'incarico non più affidato all'associazione Centro storico città di Siena. “Non abbiamo mortificato il lavoro di tanti mesi di quelle persone - ha detto nei giorni scorsi Stefania Fattorini, assessore al commercio e turismo. - Al presidente David Chiti ho detto subito che la sua proposta non era realizzabile per il prezzo troppo alto e perché era energivora”.

Luminarie ed eventi di Natale, rottura tra Associazione Centro Storico e Comune

La risposta dello stesso Chiti non si è fatta attendere: "Le nostre proposte non riguardavano solo le luminarie - tuona - e l'assessore Fattorini farebbe bene a non giocare con le parole. Noi agiamo sempre in base alle direttive e abbiamo presentato 5 o 6 preventivi non per nostra volontà, ma perché il Comune voleva averli per poi scegliere su un'ampia gamma di soluzioni. Rappresentavano proposte scalari: la più bassa costava 87.500 euro, la più alta 488 mila ma si trattava di un progetto che puntava alla creazione di un brand nazionale per il Natale a Siena. Dal 14 luglio in poi la preferenza dell'amministrazione è stata dichiaratamente per il progetto più costoso, a noi spettava sostanzialmente la trattazione per ridurre le spese e nel frattempo cercare soggetti commerciali disponibili a finanziarlo in parte. Ci siamo messi all'opera, ma intanto il Comune ha smesso di rispondere. Abbiamo chiesto chiarimenti via pec e mail ordinaria, ripetutamente e senza esito. Abbiamo scoperto poi che l'assessore si era messo a cercare un'alternativa senza dirci nulla, quindi facendoci lavorare a vuoto. Io lo leggo come volontà di segnare il territorio. Anzi lo vedo come una ripicca alla nostra contestazione sui negozi di vicinato. Fattorini si era dimenticata di loro per la proroga dei dehors e non ha apprezzato per nulla il patrocinio che abbiamo dato a questi esercizi strategici per la vita del centro”.

Caso luminarie di Natale, il Comune: "Spenderemo 250 mila euro, l'Associazione ne chiedeva 600 mila"

Dialogo quindi interrotto definitivamente? "Con questa persona non saprei come avere rapporti. So che domani, 9 novembre, c’è una conferenza stampa in cui il Comune illustrerà il programma e credo che sarò presente. Come si dice a Siena, andiamo a sentire cosa dicono capitano e priore, visto le eventuali polemiche iniziano sempre dopo. Personalmente accetterei a nome dell’Associazione delle scuse formali”.

Caro bollette, il Comune di Rapolano Terme: "Natale senza luminarie"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.