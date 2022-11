Siena, i carabinieri a cavallo: "La città e il Palio per noi sono speciali"

08 novembre 2022 a

a

a

I carabinieri del IV reggimento, unico dell'esercito interamente a cavallo, hanno un legame speciale con Siena e il Palio. "Per noi è un posto speciale perché i ragazzi e la città si sono amalgamati” spiega il capitano Lorenzo Sementa, che poi aggiunge: “Tutti i servizi e i caroselli che siamo chiamati a fare sono un motivo di grande impegno e orgoglio, ma il Palio è qualcosa di unico, perché ci permette di vivere da dentro tradizioni in maniera diversa da tutto”.

Video su questo argomento I carabinieri a cavallo in Piazza di notte Susanna Guarino

Ne sa qualcosa il vicebrigadiere Roberto Benvenuto, uno dei militari con più esperienza senese: "Si parta di un posto che ormai è nel sangue del nostro gruppo, senza vie di mezzo. Quest’anno tornare è stato più bello di sempre, era mancato anche a noi il Palio, ma sono cose difficili da spiegare. Penso alla mia prima volta: dall’emozione mi era venuta la febbre ma non potevo non esserci. Col passare degli anni mi sono accorto che ogni volta che col mio cavallo tocco il tufo è sempre una emozione nuova, ogni volta è la prima e l’adrenalina sale. Negli anni ci siamo fatti tanti amici, la gente ci conosce e ci sentiamo a casa. Appena arriviamo, di solito veniamo subito in piazza a calpestare la terra, e lì le persone ci riconoscono e ci dicono che ormai siamo come loro". Qual è, per un simile veterano, il momento più bello? "Credo che il saluto al palco dei bambini delle Contrade sia qualcosa di più forte. Vederseli lì davanti con i fazzoletti che cantano tutti insieme e ci salutano, è da lacrime agli occhi”.

Palio di Siena, vince la pioggia: la Carriera rinviata a domani, mercoledì 17 agosto

Nel gruppo ci sono anche i nuovi, che di volta in volta ricevono una chiamata sempre accolta con gioia. E' il caso di Angela Pinto che racconta: "Quando la tenente quest’anno mi ha detto che sarei venuta a Siena non ci credevo. E' dove ho studiato e amavo già sia la città che il Palio. Vengo da una famiglia che alleva i cavalli per cui sapevo bene cosa mi aspettava, ma quando la mattina prima dell’alba abbiamo attraversato la città e siamo arrivati in Piazza ho capito tutto d’un colpo che non stavo per galoppare su una pista ma sulla Pista per eccellenza. Stavo per fare qualcosa che, esclusi i fantini, non è concesso nessun altro al mondo. Stavo vivendo un privilegio".

Il tenente Fabiola Garello guiderà la carica dei Carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.