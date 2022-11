Abbadia San Salvatore, già montate le luminarie natalizie

07 novembre 2022 a

a

a

Il Comune di Abbadia San Salvatore già completamente addobbato con le luminarie natalizie, in sorprendente anticipo rispetto al passato e nonostante i tempi in cui lo spettro dell’austerity incombe su attività e famiglie, a causa della crisi energetica, della guerra e dell’aumento delle bollette di luce e gas. “Il contratto con la ditta installatrice era stato stipulato nei mesi di maggio/giugno, tramite il Centro commerciale naturale La Badia - spiega dalla Confesercenti Damiano Romani - e prevedeva il pagamento di penali, nel caso che uno dei contraenti ci avesse ripensato. Da diversi anni, comunque, la spesa complessiva delle luminarie è a carico dell’amministrazione comunale e si aggira sui 15.000 euro, inclusa la bolletta dell’elettricità pattuita forfettariamente con Enel”. Lo scorso anno vi furono problemi al momento dell’accensione prevista l’8 dicembre e quest’anno la ditta ha cercato di anticipare il montaggio. “Ma c’è anche un’altra significativa ragione per cui non possiamo rinunciare alle luminarie - aggiunge Romani. - Sicuramente attenti a non fare sprechi, ma per noi il Natale è la festa più importante dell’anno, legata alle Fiaccole e alla tradizione, che negli ultimi anni sono diventate motivo di forte interesse culturale e di attrazione turistica”. Sulla questione luminarie natalizie si è espressa anche la minoranza della lista civica Abbadia Futura, che in consiglio comunale ha manifestato di essere contraria “a tanta ostentazione non adeguata, né appropriata ai tempi, per motivi sia economici sia etici”, avendo invece preferito “diminuire i decori, che sono invece aumentati, o optare per soluzioni più consone”. Parecchi comuni hanno rinunciato. “La scelta della giunta, avvenuta alcuni mesi fa, è stata di non rinunciare a questo tratto distintivo e identitario del nostro Natale, che sono le luminarie natalizie e la tradizione delle Fiaccole" ha invece dichiarato Niccolò Volpini, assessore alle attività produttive.

