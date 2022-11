Siena, un pecorino di Montalcino giudicato tra i migliori formaggi del mondo

07 novembre 2022 a

Ancora soddisfazioni per il comparto agroalimentare di Montalcino. Il cacio all'aglione del Caseificio dei Barbi ha infatti vinto il premio Bronze della giuria specializzata alla 34esima edizione del World Cheese Awards organizzato da Guild of fine food, che si è svolto presso l’International Convention Centre Wales a Newport. Distinguendosi tra 4,434 prodotti iscritti, il formaggio ilcinese si è aggiudicato un riconoscimento molto ambito all'interno dell’evento più prestigioso al mondo dedicato esclusivamente a questo prodotto.

Il Cacio all’aglione ha sbalordito alcuni dei maggiori esperti mondiali del settore caseario, tra cui produttori, appassionati, acquirenti, chef, rivenditori e giornalisti. I formaggi sono stati valutati sull'aspetto della crosta e della pasta, nonché l'aroma, il corpo e la consistenza, assegnando la maggior parte dei punti al sapore e sensazione al palato. Il pluripremiato Cacio all’aglione è un pecorino semi stagionato, di puro latte di pecora, con pezzetti di aglione della Val di Chiana aggiunto alla rottura della cagliata e stagionatura su tavole per 130 giorni. I World Cheese Awards 2022 hanno registrato più iscrizioni che mai con un numero record di prodotti provenienti da 42 paesi e 900 aziende situate in tutto il mondo. Tutti sono stati valutati in un sola giornata, durante la quale 250 esperti provenienti da 38 nazioni diverse ne hanno studiato l'aspetto, la consistenza, l'aroma e il sapore.

Avviato per la prima volta a metà ‘800 al Molin del Fiore (ancora oggi parte delle tenute della famiglia Colombini), il Caseificio dei Barbi è la più antica attività di produzione di formaggi ancora esistente a Montalcino e fa parte della storica Fattoria dei Barbi, nota cantina produttrice di Brunello. Oggi continua la sua tradizione di formaggi di solo latte di pecora grazie alla mano esperta dei giovani maestri casari sardi Salvatore Soddu e Angela Zizi.

