Siena, Grassi (Assoturismo): "Alberghi in affanno per i costi, chiediamo al Governo azioni immediate"

Dopo un ponte di Ognissanti con la presenza di moltissimi visitatori e praticamente da tutto esaurito, con le stanze delle strutture del territorio della provincia senese occupate al 95% delle disponibilità, le associazioni di categoria tornano a farsi sentire nella speranza che la stagione turistica possa proseguire in maniera ininterrotta e dare discreti risultati fino alle festività natalizie. L’auspicio è che possa esserci un buon flusso di presenze anche per tutto il mese di novembre. La scelta di tanti alberghi, circa il 40% di quelli presenti nella provincia senese, di chiudere per un intero mese non lascia tuttavia presagire elementi positivi per le prossime settimane. Pende sulle attività la spada di Damocle costituita dagli alti costi di gestione, con inflazione e rincari delle bollette che sono argomenti preminenti e certamente tanto pesanti.

“Dalle stelle alle stalle il passo potrebbe essere breve – commenta al riguardo Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti. – Speriamo non sia proprio così, ma vanno trovate le contromisure. Com’è anche fisiologico, già questo fine settimana è stato molto più in sordina rispetto al precedente ma è soprattutto dalla metà di novembre che per il comparto si prevede un ritorno a un livello di presenze tipico di gran parte del periodo pandemico, oltre che della classica stagione invernale. Il fatto nuovo però è il livello di costi fissi, ai quali le imprese si trovano ora a dover far fronte, condizionato pesantemente dai costi di approvvigionamento energetico. Per questo servono azioni di contrasto quanto prima”.

Il referente del settore turistico indica la priorità nell’atteso intervento governativo: “Un efficace calmiere sulle bollette va nell’interesse di tutti, famiglie e imprese. Purtroppo molte attività nella nostra provincia stanno valutando se estendere il periodo di chiusura invernale o effettuarlo per la prima volta, in virtù di questi costi. È una tendenza che va in direzione opposta alla destagionalizzazione dei flussi turistici sui quali tutti dicono di puntare da tempo, deprimendo invece la destinazione turistica che va a scontare vetrine e insegne spente. Per questo, ripeto, servono queste e altre misure immediate”.

