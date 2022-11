Siena, Premio a Firenze per Rino Rappuoli. Lo scienziato lascia Gsk per dirigere il Biotecnopolo

07 novembre 2022 a

Dalla fine di ottobre Rino Rappuoli non lavora più in Gsk. Dal primo novembre ha infatti assunto il ruolo di direttore scientifico del Biotecnopolo. Si apre dunque una nuova avventura professionale per lui, in quella che sarà una struttura che ad oggi viene ritenuta strategica e fondamentale per il futuro di Siena e del suo territorio in termini di sviluppo, di occupazione, di opportunità economiche, di attrattività e di collaborazioni internazionali.

Rappuoli, tra le altre cose, è stato appena insignito del Florence ambassador award, un riconoscimento a personalità del mondo scientifico e accademico promosso da Comune di Firenze, Destination Florence convention & visitors bureau, Firenze Fiera e Camera di Commercio. I premiati, quindici in tutto e tra loro anche il botanico Stefano Mancuso, vengono riconosciuti come “eccellenze in ambito accademico e congressuale, la cui voce carismatica è diventata nel tempo un riferimento all’interno della propria comunità scientifica, una rappresentanza di cultura, di istituzioni e di importanti realtà sia pubbliche che private”. “Siamo felici e soddisfatti per questo appuntamento con cui si riconoscono importanti eccellenze del nostro territorio" ha commentato nella circostanza il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

In Gsk, intanto, hanno salutato Rappuoli con tutti gli onori del caso: “Rino – affermano dalla multinazionale farmaceutica – ha avuto con noi una lunga carriera costellata da grandi successi e dalla possibilità di crescere e di trasmettere il suo sapere e il suo entusiasmo a una nuova generazione di ricercatori. Il suo sapere, la sua esperienza e il suo carisma semplice ci mancheranno ma siamo lieti per come saranno impiegati in una nuova e altrettanto importante avventura”.

lo stesso Rappuoli fa sapere: “Avevo già concordato di concludere il mio percorso in azienda a fine anno, dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni, che mi ha permesso di crescere e collaborare con team e scienziati di livello internazionale, ai quali oggi posso tranquillamente lasciare il testimone. Il Biotecnopolo nasce a Siena grazie anche alla presenza di un solido comparto delle scienze della vita, dove Gsk svolge un ruolo di primo piano in tutta la filiera industriale, dalla ricerca alla produzione e all’export. Fondazione Biotecnopolo e il Centro nazionale anti-pandemico consolideranno ulteriormente questo comparto, a partire dal campus di Siena, quale centro di riferimento internazionale per l’innovazione scientifica e la ricerca di vaccini”.

