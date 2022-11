Robur Siena, i bianconeri volano e Paloschi è decisivo: "Felice per me ma soprattutto per la squadra"

06 novembre 2022 a

a

a

La Robur Siena vola e Alberto Paloschi, anche a Pesaro decisivo.

Robur Siena, clamoroso ko con la Recanatese. Pagliuca: "Non si possono prendere due gol così"

“È stata la classica partita di serie C, con tanto agonismo - commenta l’attaccante - A tratti abbiamo giocato molto bene quando si poteva giocare, quando invece ci siamo ritrovati in inferiorità, siamo andati più alla ricerca delle seconde palle e siamo stati bravi a non subire gol, tenendo botta fino alla fine".

Robur Siena, allenamenti verso la Vis Pesaro: Davide Arras torna in gruppo. Biglietti in vendita

"Sto facendo bene a livello personale, ma sono contento soprattutto per la squadra. Qualsiasi giocatore messo in un contesto in cui la squadra gira, è in grado di esprimersi al meglio delle sue possibilità. È importante continuare su questa strada, se il collettivo migliora, lo faranno anche i singoli. Noi dobbiamo continuare a tenere alto il livello degli allenamenti alzando la competizione”.

Robur sbanca Pesaro, mister Pagliuca: "Merito di un gruppo di persone fantastiche"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.