Siena, sul caso luminarie il Comune: "Risparmio con il nostro progetto, spenderemo 250 mila euro contro 600 mila"

06 novembre 2022

a

a

“Non abbiamo mortificato il lavoro di tanti mesi dell’Associazione Centro Storico Città di Siena e a David Chiti ho detto subito che il suo progetto non era fattibile e realizzabile per il prezzo troppo alto e perché era energivoro”. In questo modo l’assessore comunale con deleghe a commercio e turismo Stefania Fattorini è intervenuta sul tema delle luminarie natalizie. E ha aggiunto: “Al riguardo ero stata subito chiara. Abbiamo deciso di fare qualcosa di sobrio, economico ed elegante”.

Il Comune di Siena ha dunque preso un’altra strada relativamente al progetto di illuminazione natalizia delle strade del centro storico. Ad occuparsene non sarà più l’Associazione centro storico città di Siena, che era stata incaricata in tal senso lo scorso anno riuscendo anche a ottenere un bel risultato con luminarie dedicate pure a Dante Alighieri e a Cecco Angiolieri.

Luminarie ed eventi di Natale, rottura tra Associazione Centro Storico e Comune

La palla passa invece quest’anno a un’altra ditta, un’azienda che ha già lavorato in questo settore nella provincia senese e che adesso approda anche nel capoluogo, a Siena. Le motivazioni alla base della rottura sarebbero quindi di tipo economico: il sindaco Luigi De Mossi e l’assessore con deleghe a commercio e turismo Stefania Fattorini terranno mercoledì una conferenza stampa proprio su questo argomento. Sarà quello il momento nel quale saranno fornite spiegazioni dettagliate su quanto è avvenuto e su ciò che verrà realizzato a Siena a dicembre.

Stando però alle indiscrezioni palazzo comunale avrebbe tuttavia scelto un progetto di illuminazione e di iniziative che avrà un costo che si aggirerà attorno ai 250 mila euro. Una cifra che sarebbe meno della metà del progetto che era stato inizialmente scelto tra i sei illustrati e prospettati dall’Associazione centro storico città di Siena, il cui costo si sarebbe aggirato sui 600 mila euro. È pur vero, tuttavia, che l’associazione aveva presentato e proposto, per l’appunto, sei progetti differenti all’amministrazione comunale e che il presidente del gruppo David Chiti ha affermato che sarebbe stato pronto a preparare pure qualcosa di più economico, rimodulando dunque offerte e iniziative in base a quelle che sarebbero state le possibilità e disponibilità di palazzo pubblico.

Ma questa possibilità alla fine non c’è stata, con il Comune che ha inteso prendere un’altra strada e seguire un’altra direzione, chiudendo di fatto la collaborazione con l’associazione che era nata appositamente per pensare alle luminarie e all’illuminazione natalizia della città. “E pensare che abbiamo lavorato gratis e che per sei mesi ci siamo prodigati con questo scopo – ha sbottato Chiti. – A noi bastava che ci dicessero prima che volevano guardare in un’altra direzione”.

Infuria intanto la polemica sulla vicenda, anche quella politica. Con l’ex sindaco e oggi consigliere comunale del Partito democratico Bruno Valentini che ha commentato in questo modo quanto è accaduto: “L’assegnazione discrezionale dell’organizzazione delle festività natalizie a Siena, corredata da un ricco budget, ha suscitato perplessità fin dall’inizio. Il Comune fa bene a cercare di promuovere ogni stagione dell’anno, ma il livello degli eventi e della comunicazione è stato risibile, soprattutto se commisurato all’entità della spesa, che speriamo sia stata controllata perché si tratta pur sempre di soldi pubblici affidati a privati. Se la motivazione del passo indietro del Comune è stata la scelta di risparmiare per destinare i soldi ad altre priorità può anche andare bene, ma abbiamo due dubbi”.

Prosegue Valentini: “Innanzitutto qualcuno ipotizza si sia trattato soprattutto di perplessità dell’amministrazione sulla regolarità di una procedura così anomala, come contestammo l’anno scorso. In secondo luogo la città si attende che comunque il Comune predisponga un minimo di iniziative efficaci per Natale e fine anno, perché l’eventuale mancanza assoluta non sarebbe giustificabile alla luce delle centinaia di migliaia di euro spesi in ogni tipo di incarico, consulenza, studio, sondaggio, analisi di mercato, spesso di scarsa utilità. Se anche uno dei supporters più sfegatati attacca ‘apertis verbis’ e con così tanta veemenza il sindaco ciò è la conferma che l’attuale maggioranza non sa più dove andare e questo è un danno per Siena”.

Caro bollette, il Comune di Rapolano Terme: "Natale senza luminarie"

