Siena, dopo la frana sulla Cassia i sindaci della Valdarbia sono preoccupati

05 novembre 2022 a

a

a

La frana di ieri, 4 novembre 2022, sulla Cassia ha fatto scattare l'ennesimo campanello d'allarme per la situazione in Valdarbia. Le forti piogge cadute nella notte tra il 3 e il 4, infatti, hanno provocato lo smottamento di parte di una collinetta nel tratto che va da Ponte d'Arbia a Buonconvento. Il fango che ha invaso la sede stradale l'ha resa impraticabile, con conseguenti disagi per la circolazione in una via molto trafficata. Solo l'intervento di tecnici Anas con i mezzi meccanici ha consentito di liberare l'asfalto e riaprire ai veicoli nella tarda mattinata.

Il maltempo provoca una frana sulla Cassia tra Ponte d'Arbia e Buonconvento: viabilità interrotta

Il sindaco di Buonconvento Riccardo Corsi, ieri, ha seguito in zona l'evolversi della situazione, e adesso mette in evidenza una riflessione inevitabile: "Le variazioni climatiche renderanno sempre più frequenti questi fenomeni. Si tratta di un tema a cui ci stiamo interessando da anni ormai, dopo le problematiche legate alle recenti alluvioni. Ci interessiamo anche alla gestione del reticolo degli affluenti che poi si riversano nei nostri fiumi, un argomento che ci sta sicuramente molto a cuore".

Maltempo: frane, strade chiusee fiumi in piena

Interessato anche il versante di Monteroni d'Arbia, del cui territorio fa parte Ponte d'Arbia. Il primo cittadino Gabriele Berrni è perfettamente in linea con le preoccupazioni espresse dal suo collega. "Grazie al tempestivo intervento dei mezzi meccanici dell'Anas - commenta - è stato possibile ripristinare la circolazione e la situazione si è normalizzata abbastanza in fretta. Ovviamente anche noi notiamo sempre più come le condizioni climatiche stiano cambiando e le piogge anomale rimangono un rischio per il territorio della Valdarbia. Mutamenti che ogni inverno si fanno nuovamente sentire e che non possono non preoccuparci, vista la conformazione del nostro territorio presso il fiume Arbia".

Cassia, lavori ancora fermi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.