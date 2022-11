Siena, luminarie di Natale: è strappo tra Associazione Centro Storico e Comune

05 novembre 2022 a

C’è la rottura, o almeno così sarà a eccezione di clamorosi ripensamenti, tra il Comune di Siena e l’Associazione Centro storico città di Siena, che lo scorso anno si era occupata del progetto di illuminazione natalizia per le vie senesi. L’ufficialità è arrivata con una nota a firma di David Chiti, presidente dell’associazione, nella quale comunica che “ho informato il signor sindaco che l’Associazione centro storico città di Siena cessa con effetto immediato qualunque lavoro di progettazione, organizzazione ed esecuzione per l’arredo della città nel corso delle festività natalizie e di inizio 2023”.

La motivazione dietro a questa rottura sarebbe di tipo economico. Ovvero il Comune avrebbe informato l’associazione di non avere a disposizione abbastanza risorse per poter dare vita al progetto di luminarie ed eventi che era stato in precedenza pianificato. Racconta tuttavia David Chiti: “Da maggio abbiamo lavorato attorno a questa iniziativa. Negli ultimi mesi ci siamo incontrati più volte con l’assessore di riferimento, Stefania Fattorini. Le avevamo proposto e paventato sei progetti differenti e alla fine era stato scelto quello giudicato migliore. Quando poi l’assessore ci ha detto che il Comune non aveva a disposizione una quantità sufficiente di risorse ci siamo detti pronti a rimodulare il tutto proprio in base a quelle che erano le somme disponibili. Ma da quel momento non abbiamo saputo più nulla”.

Eppure il Comune la prossima settimana presenterà in una conferenza stampa quello che è il proprio progetto per le festività natalizie. Per quel che riguarda le luminarie pare che l’amministrazione abbia stretto un accordo con un’altra ditta: si tratterebbe di un’impresa che ha già lavorato sul tema delle illuminazioni natalizie in altri territori comunali della provincia senese.

Dice Chiti: “Ci bastava che ci dicessero che volevano fare un’altra scelta. Invece ci siamo dati da fare da maggio, e in maniera gratuita, per pensare a qualcosa di bello, di impatto e con la possibilità anche di realizzare delle collaborazioni nazionali. Erano stati effettuati sopralluoghi e per mesi il lavoro era andato avanti. Invece probabilmente è stato scelto altro. Ma noi siamo un’associazione senese e di senesi che è nata e che lavora appositamente con questo obiettivo e finalità. E ricordo che le luminarie dello scorso anno erano piaciute moltissimo”.

