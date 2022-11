Siena, il cardinale Lojudice va a Budrio per trovare il piccolo Mustafa

05 novembre 2022 a

Il Siena international photo awards gli ha cambiato la vita. La città del Palio lo ha accolto, coccolato, amato fino a quando il suo percorso medico lo ha portato a Budrio, in Emilia, dove esiste un centro all’avanguardia per le protesi. La storia del piccolo Mustafa e della sua famiglia è fortemente legata a Siena, che da parte sua non lo dimentica e lo segue da vicino.

Dalla Turchia a Siena grazie a una foto, Munzir e Mustafa presto in Italia per l'intervento di protesi

Se ci fosse bisogno di conferme in tal senso, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle e Montalcino, è andato nel paese bolognese per fare una visita al bambino siriano nato senza arti a causa delle medicine assunte dalla madre in gravidanza contro gli effetti del gas nervino. La sua vicenda ha commosso tutto il mondo. Il pastore della Diocesi senese era accompagnato, nell’occasione, dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). “Vedere Mustafa così contento - commenta quest’ultimo - dopo averlo incontrato anche a Siena ci fa dire che la Chiesa è una cosa straordinaria. Gemellaggi come quello tra le diocesi di Siena e Bologna servono ad aiutare chi non ha fratelli a cui potersi appoggiare. Speriamo che possa migliorare con le protesi, e mi auguro che possano crescere altre collaborazioni in grado di dare vita a questi piccoli miracoli”.

Video su questo argomento Il piccolo Mustafa arriva in Italia, Venturi (Siena international photo award): "Un sogno che si avvera" Annalisa Coppolaro

Da parte sua, il cardinale Lojudice aggiunge: “Credo sempre nell'amicizia, negli incontri tra esseri umani, nelle esperienze che le persone hanno vissuto. Quando c'è questo, è tutto un po' più facile: aiutare il prossimo, darsi da fare per sostenersi e darsi dei consigli. E’ un modo anche questo per essere insieme, per procedere fianco a fianco con il cammino sinodale. Noi continueremo a percorrere queste strade”. Mustafa è attualmente in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Nuova vita a Budrio per Mustafa

