Siena, muore a 46 anni nello schianto con l'auto contro un albero

04 novembre 2022

Tragico incidente stradale questa mattina, alle 8,30, sulla Cassia Nord, un uomo di 46 anni è morto nello schianto con l'auto contro un albero.

L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Monteriggioni, in provincia di Siena. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava il 46enne è uscita fuori strada finendo contro un albero.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 della Asl Toscana Sud Est, l'automedica da Siena, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Castellina Scalo, una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri di Monteriggioni, che si sono occupati dei rilievi.

Per il 46enne non c'è stato nulla da fare.

