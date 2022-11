Siena, frana sulla Cassia: viabilità interrotta

04 novembre 2022 a

a

a

Brusco risveglio per gli abitanti della Valdarbia, in particolare per chi deve percorrere il tratto di Cassia tra Ponte d'Arbia e Buonconvento. A causa delle forti piogge cadute da ieri, 3 novembre 2022, si è verificata una frana che ha interrotto la circolazione.

Cassia franata, l'Anas: "La strada riapre il 7 gennaio"

Il primo a darne notizia è stato Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d'Arbia (del cui territorio fa parte Ponte d'Arbia), che sul proprio profilo Facebook ha spiegato che "Il traffico è deviato sulle strade interne". Il Comune di Buonconvento ha invece comunicato che è chiusa "la viabilità sulla Ss 2 Cassia in località Serravalle al Km 203 a seguito delle forti piogge notturne, che hanno riversato sulla strada un'ingente quantità di fango. Il traffico è deviato sulla Sp 34 di Murlo e sulla strada di Piana per riconnettersi a Ponte d'Arbia, con le consuete limitazioni di carico per i mezzi pesanti".

Siena, frana in via Cesare Battisti: traffico bloccato

Trattandosi di uno snodo fondamentale per il sud della provincia di Siena, sono intervenuti i tecnici dell'Anas con mezzi meccanici per liberare al più presto l'asfalto dalla terra che è precipitata sulla sede stradale, rendendola scivolosa e non percorribile da auto e altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO

Voragine sulla Cassia, lavori completati: le corse degli autobus in provincia di Siena tornano regolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.