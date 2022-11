Siena, alcol e droga ad Halloween: carabinieri in azione, due persone denunciate

03 novembre 2022 a

a

a

La notte di Halloween sta diventando sempre più un'occasione di festeggiamenti e divertimento, ma dove si riuniscono i giovani si alza anche il rischio che circolino sostanze proibite. Per questo, tra il 31 ottobre e il primo novembre, si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine.

Operazione "Cupiditas", blitz contro lo spaccio di droga tra Siena e Firenze: 11 misure cautelari

In Valdichiana numerose pattuglie della Compagnia carabinieri di Montepulciano sono state impegnate in servizi coordinati per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nonché dell’abuso di alcol. Ci sono stati 31 veicoli controllati, 73 persone identificate nel corso dell’attività concentrata soprattutto nel comune di Chianciano Terme, anche a tutela dei partecipanti di alcuni eventi organizzati nella zona. Le verifiche hanno fatto registrare la presenza di giovani che si sono messi alla guida dopo aver assunto alcool in quantità eccessive, motivo per il quale sono state ritirate 2 patenti. Uno dei titolari inoltre, a causa dell’alto livello di alcol nel sangue è stato per questo deferito alla Procura della Repubblica di Siena.

Bucavano le ruote delle auto parcheggiate vicino ai cimiteri poi le svuotavano. In due nei guai

Anche l’attività preventiva nel traffico ed uso di sostanze stupefacenti ha fatto registrare dati preoccupanti, effettuati infatti svariati controlli e ispezioni, sono state rinvenute e sequestrate diverse tipologie e quantità di stupefacenti quali circa 8 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. A seguito di ciò, i militari hanno provveduto a denunciare, sempre alla Procura della Repubblica di Siena, una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un’altra, invece, veniva segnalata amministrativamente alla locale prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Oltre 500 controlli sui tagli boschivi. Sanzioni per 353.523 euro, denunciate 25 persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.