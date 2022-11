Siena, nuova area di sosta in via Peruzzi nell'ex spazio del distributore

03 novembre 2022 a

Nuova area di sosta in via Peruzzi, all'altezza dell'ingresso della risalita meccanizzata San Francesco. I posti, che verranno realizzati nell'area fino a qualche anno fa utilizzata da un impianto di distribuzione carburanti, saranno destinati a ciclomotori, motocicli e biciclette, anche se ce ne saranno alcuni per la sosta breve per le auto. Il via è arrivato dalla giunta comunale di Siena, che ha approvato il progetto per una spesa totale di 87.227 euro. L’intervento nasce a seguito del permesso a costruire rilasciato dal Comune ai proprietari dell’ex distributore per edificare in viale Toselli un ulteriore insediamento a destinazione commerciale per attività di somministrazione e bevande nell’area ex Marmifera. L'autorizzazione comprendeva anche la richiesta di mettere a disposizione della comunità un’opera pubblica, individuata successivamente appunto nella futura area di sosta di via Peruzzi.

Molto soddisfatto il sindaco di Siena Luigi De Mossi, che spiega: "Nasce una nuova area di sosta pubblica che il Comune mette a disposizione dei cittadini in uno dei punti strategici della viabilità locale. Si tratta di uno spazio dismesso ormai da alcuni anni, da utilizzare come potenziamento all’area parcheggio di San Francesco”.

Anche l’assessore all’Urbanistica, Francesco Michelotti, interviene sull'argomento e spiega: “L’azione di compensazione urbanistica è inserita all’interno del Piano operativo affinché gli investitori privati possano realizzare nuove opere a beneficio della collettività. Questo caso ne è un esempio lampante, dal momento che andrà a creare una nuova area di sosta che sorgerà di fronte a un impianto di risalita collegato al centro cittadino”.

