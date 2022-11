Siena, scritta ingiuriosa al Centro di salute mentale. Sopralluogo della Questura, lo sdegno della Asl

02 novembre 2022 a

In merito alla scritta apparsa su un muro del Centro salute mentale di Siena, l’Asl Toscana sud est si è mossa subito stamani per attivare le autorità competenti. Personale della Questura ha effettuato un sopralluogo per gli accertamenti del caso. È già stato avviato il percorso di denuncia formale . Per la più celere rimozione della scritta, è stata attivato l’ufficio tecnico della Zona distretto Senese.

"Oggi sul muro esterno del Centro di salute mentale di Siena è apparsa una scritta vergognosa e infamante, - dichiara il direttore di Psichiatria per la provincia di Siena Claudio Lucii - Verso questi atti non ci deve essere nessuna tolleranza. Il nostro stato emotivo è di grande indignazione. La Direzione aziendale e tutti operatori dell'unità funzionale ribadiscono il loro quotidiano impegno per la cura delle persone e delle famiglie che si rivolgono al nostro servizio pubblico di salute mentale, con un costante lavoro di vicinanza, accoglienza e supporto. Il diritto alla cura, per tutti, ma proprio per tutti è sancito nella nostra Carta costituzionale e nelle leggi della Repubblica".

Le parole del direttore della Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti: “Da parte mia vorrei sottolineare come l'odio e la discriminazione siano troppo spesso ancora presenti nella nostra società, lo sdegno per quanto accaduto, l'impegno della direzione di zona distretto nel supporto alle attività di salute mentale e nel sostegno continuo agli operatori che ringrazio personalmente per l'impegno quotidianamente profuso”.

