Amiata e Val d'Orcia, pienone di visitatori. Terme, Crastatone e Marrone poli d'attrazione

02 novembre 2022 a

a

a

Amiata e Val d’Orcia letteralmente invase di turisti in questo lungo fine settimana di ottobre e novembre, che per l’eccezionalità del clima quasi estivo e la forte attrattiva dei frutti autunnali ha visto un afflusso di visitatori degno del migliore Ferragosto. Non solo Piancastagnaio, dove si è rinnovato il boom del Crastatone, giunto alla 55esima edizione, con la festa che rimane pur sempre la regina delle sagre dedicate alla “castagna”, ma anche la piccola frazione di Campiglia d’Orcia con la 43esima edizione della Festa del Marrone, nonché il borgo termale di Bagni San Filippo straripante di cultori dei bagni nelle acque calde e benefiche delle terme all’aperto del Fosso Bianco e del Bollore. Il Crastatone di Piancastagnaio è stato sicuramente l’evento principe, che ha trainato in questo fine settimana anche il tutto pieno delle strutture ricettive di Abbadia San Salvatore e non solo. Nei due comuni, infatti, a partire da sabato 29, impossibile trovare un posto letto o semplicemente un posto a tavola, se non si erano prenotati mesi indietro. “Mai visto un pieno del genere - si meraviglia lo stesso primo cittadino di Piancastagnaio Luigi Vagaggini -. Basti pensare che ogni contrada ha servito a ogni turno 600/700 pasti! Mai visti tanti pullman, mai vista tanta gente. Sicuramente il tempo primaverile ci ha graziati. Un numero di presenze esorbitante”. Di grande aiuto al buon svolgimento dell’evento i provvedimenti della amministrazione comunale, che ha messo a disposizione un servizio navetta tra il capoluogo, la frazione di Casa del Corto dove hanno stazionato i camper e il comune limitrofo di Abbadia San Salvatore, un pullmino sempre al top, nonché l’ampliamento del parcheggio di “Campo Caciaio”, realizzato a tempo di record, per consentire a più persone possibili di raggiungere il centro cittadino con l’ascensore di Fonte Natali (superati i 12.000 viaggi in poco più di due mesi).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.