Fiction "Sopravvissuti", gli attori senesi Luca Biagini e Paola Benocci protagonisti su RaiUno

E’ senese Luca Biagini, uno dei protagonisti principali della serie più seguita degli ultimi mesi, “Sopravvissuti”, andata in onda su Rai Uno. L'attore, nato a Ville di Corsano, nel comune di Monteroni d’Arbia, ha studiato al Liceo Classico Piccolomini di Siena ed è una delle voci più celebri del cinema, nastro d'argento per il doppiaggio nel 1996 per la sua voce regalata ad attori quali John Malkovich, Colin Firth, Bruce Willis e Michael Keaton. Biagini è anche un noto attore di teatro e in passato ha interpretato uno dei “cattivi” della notissima serie Mediaset “Centovetrine” e fatto parte del cast di molti film come Una Vacanza di Iannaccone e serie tv quali Don Matteo e R.I.S. Nella serie “Sopravvissuti” Luca Biagini ha interpretato Armando Leone, l'armatore e proprietario della barca: è proprio Armando a lanciare l'idea di una charity cruise per sostenere la ricerca, con un gruppo di amici, per ricordare la figlia Arianna scomparsa giovanissima a causa di un tumore. La barca ha il nome della ragazza e avrà un ugualmente difficile destino. E come Luca Biagini, è senese Paola Benocci, che interpreta nella stessa fiction uno dei commissari di Polizia (Sofia Morelli). “E’ vero, nel cast c’è anche Paola Benocci, che è senese, formatasi al Piccolo di Milano, grande professionista. Abita vicino a Monteriggioni, sposata peraltro con il regista Carmine Elia”, rivela Luca Biagini. La serie ha fatto altissimi ascolti e il personaggio di Armando è stato sicuramente uno dei più interessanti, personaggio che poi esce di scena in modo drammatico durante il terribile viaggio che per un anno terrà i protagonisti lontani da tutto in seguito a un naufragio. Tra gli altri attori della fortunata serie ci sono anche gli attori Lino Guanciale, Maddalena Crippa e Barbora Bobulova. “Sopravvissuti per me è stata un’esperienza molto forte, bella, interessante e faticosa - commenta Biagini -. Le scene drammatiche della tempesta le abbiamo girate in studio con una barca enorme, con dei cannoni che ci sparavano acqua da tutte le parti, e noi recitavamo travolti da questi ‘bombardamenti’, mentre la barca basculava. Una storia scritta molto bene, con attori di notevole bravura, ed è stato interessante lavorare con persone brave, perfette per i loro ruoli”.

Luca Biagini è sposato con l'attrice Barbara Lo Gaglio e abita a Roma ma è molto legato al suo paese di origine dove vivono i parenti e dove torna volentieri nelle pause dal lavoro che spesso lo tiene in giro per l'Europa. “Ho un rapporto forte con la mia terra di origine, ogni volta che torno alle Ville è bello e forte. Tornano i ricordi di quando da ragazzi andavamo in giro, nel paese e intorno alle Ville a piedi, in bici, in moto, era già allora un territorio magico, andavamo a fare il bagno nei fiumi intorno alle Ville, soprattutto nel torrente Fusola, che passa sotto alle Ville, torrente bellissimo, in mezzo alle rocce. Uno dei luoghi magici dove passavo giornate intere. Ho un rapporto speciale anche ora con le terre di Siena , e quando torno anche oggi faccio lunghissime passeggiate nelle colline, mi perdo in questi luoghi, torno parte di questo territorio, sento questa forza, questa potenza che ha il paesaggio. Una potenza meravigliosa, forza e bellezza che appassiona, conquista”.

