Siena, tragedia dell'aliante: arrivano gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Indagini in corso sull'incidente mortale all'aviosuperficie di Mensanello a Colle Val d'Elsa. Qui il 29 ottobre un 65enne fiorentino è stato colpito da un aliante in fase di atterraggio, guidato da un pilota toscano. L'uomo, trasportato in condizioni disperate all'ospedale le Scotte di Siena, è morto lunedì dopo due giorni di agonia. Sulle cause di quanto accaduto indagano i carabinieri di Colle di Val d'Elsa, guidati dal comandante Giuseppe Annunziata, che stanno portando avanti accertamenti per delineare i fatti, e hanno già ascoltato vari testimoni presenti quel giorno per avere un primo quadro della dinamica. Parallelamente, come sempre in questi casi, si è attivata l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha annunciato di aver avviato un'inchiesta relativa “all'incidente occorso all’aliante Ask21 marche di identificazione I-Ivwi, in fase di atterraggio presso l’aviosuperficie di Mensanello, a Colle di Val d’Elsa , intorno alle 17,15 locali; l’evento ha interessato una persona che si trovava al suolo, che ha riportato gravi ferite. Illeso il pilota; danni all’aeromobile”.

Gli ispettori dell'agenzia sono attesi nei prossimi giorni per iniziare i rilievi, e lavoreranno di concerto con i carabinieri a loro volta coordinati dalla Procura di Siena che a seguito della morte dell'uomo, potrebbe ipotizzare il reato di omicidio colposo. L'Ansv si interessò già ad un altro incidente mortale avvenuto nel Senese, a Buonconvento, quando una 39enne fu sbalzata da una mongolfiera in nel tentativo di bloccarne l'improvvisa ascesa. In particolare, gli accertamenti tecnici dell'agenzia sono mirati a stabilire le condizioni di sicurezza dell'aviosuperficie e se le responsabilità dell'incidente sono imputabili al pilota dell'aliante, in relazione a potenziali errori di gestione in fase di atterraggio, o se ci può essere stata una disattenzione da parte del 65enne che magari non doveva trovarsi in quel punto della pista. L'aliante infatti, che ha un margine di manovra ridotto in fase di atterraggio, non avrebbe fatto un "fuoripista".

Secondo quanto finora ricostruito, il fiorentino sarebbe stato colpito da un'ala del piccolo velivolo, un urto che ha cagionato fatali traumi. Un impatto violento che aveva fatto subito presagire al peggio, sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi, l’automedica di Campostaggia e Pegaso 2. Stando alle sue prime dichiarazioni, il pilota dell'aliante non si sarebbe avveduto del 65enne, poiché abbagliato dal sole basso di quell'orario pomeridiano, una condizione che sarà certo determinata dall'inchiesta. Vista la delicata situazione, il gestore dell'avio superficie, preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni o commenti su quanto avvenuto.

