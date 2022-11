Siena, elezioni amministrative: il centrodestra guarda oltre De Mossi e pensa a Marrocchesi Marzi. Pd su Ferretti (Caritas)

Gennaro Groppa 02 novembre 2022 a

a

a

Sono giorni cruciali per la decisione relativa alla ricandidatura a sindaco di Luigi De Mossi. L’attuale primo cittadino ha deciso, ed è pronto ad affrontare la campagna elettorale ed, eventualmente, ad altri cinque anni a palazzo comunale. Ma il problema adesso, paradossalmente, sono proprio i partiti di centrodestra. Le iniziali fibrillazioni si sono acuite, tanto che adesso in tanti (specie in Fratelli d’Italia e nella Lega) pensano ad altre figure come possibili candidati a sindaco del centrodestra. Al punto che, come pubblicato anche da Repubblica, alcuni dirigenti regionali di Fratelli d’Italia si sarebbero spinti a dichiarare in via informale: “Non vogliamo ricandidare De Mossi, pensiamo ad altro”. Una dichiarazione virgolettata che rimane, per così dire, anonima ma che tuttavia dal partito di Giorgia Meloni nessuno si è preoccupato di smentire.

Il saluto del rettore Frati: "Non mi candido a sindaco"



E il problema per De Mossi è che in Fratelli d’Italia non stanno, a questo riguardo, ragionando da soli. La conferma arriva proprio dal commissario provinciale della Lega Paolo Salvini quando dichiara che attenderà le decisioni del sindaco De Mossi, ma che poi anche nel Carroccio faranno le loro valutazioni. Salvini tuttavia tiene a precisare che il “centrodestra senese è assolutamente compatto e segue una linea condivisa”. È in programma una riunione per parlare di questo tema tra i partiti del centrodestra. Sembra assurdo ma il primo sindaco di Siena di centrodestra dal secondo dopoguerra in avanti potrebbe non essere ricandidato. D’altronde è stato lo stesso De Mossi ad affermare di non voler fare delle “gaffe” e di dover “parlare con le forze che mi sostengono prima di rendere nota la mia decisione sulla ricandidatura a primo cittadino”. Vari sono stati i momenti di tensione nella seconda parte del mandato amministrativo, tra rimpasto di giunta, nomine e decisioni. La possibilità che le parti si ricompattino “per il bene comune” esiste ovviamente ancora: De Mossi, d’altronde, ha governato cinque anni, non ricandidarlo sarebbe un’ammissione da parte dei partiti del centrodestra relativamente a qualcosa che non ha funzionato. Ma la “linea condivisa” del centrodestra della quale parla Paolo Salvini potrebbe portare ad altri candidati. In pole position e in cima alla lista c’è Tommaso Marrocchesi Marzi. Almeno per un paio di motivi: si tratta di un imprenditore (operante nel mondo del vino) noto e apprezzato, ha ottenuto un buon risultato alle elezioni suppletive quando si è trovato a sfidare un pezzo da novanta come il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, non ha fatto politica proprio fino al momento delle suppletive dell’estate del 2021. E soprattutto, e questo non è un argomento di poco conto, Marrocchesi Marzi mette d’accordo tutti nel centrodestra, non è divisivo: piace a Fratelli d’Italia, piace alla Lega, piace a Forza Italia. Nessuno, insomma, si opporrebbe al suo nome.

È vero, al tempo stesso, che Fratelli d’Italia ha raggiunto un risultato eccezionale alle recenti politiche nazionali, e che grandi numeri li ha ottenuti pure a Siena. Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni potrebbero quindi essere tentati di appoggiare fortemente la candidatura di un proprio esponente. Il nome di Riccardo Pagni, noto albergatore cittadino, contradaiolo, esponente storico dei partiti del centrodestra, rimane valido. Ma sarebbe una candidatura “di parte”, ovviamente tutta spostata su Fratelli d’Italia a discapito di Lega e Forza Italia. Così come c’è chi vocifera che nelle discussioni relative alla possibile scelta del candidato compaia e torni, qua e là, il nome del notaio Alfredo Mandarini, storico capitano vittorioso del Leocorno. In questa situazione confusionaria chi spera è Emanuele Montomoli. Che ha già avanzato la propria candidatura, da civico, a sindaco. Lui ha teso la mano, se i partiti del centrodestra dovessero scaricare De Mossi potrebbero ovviamente anche guardare a lui. La carta rimane sempre valida.

De Mossi: "Candidatura a sindaco? Decido il prima possibile. Non voglio fare gaffe"



Sull’altro versante, quello del centrosinistra, il no pronunciato dal rettore dell’Università degli studi di Siena Francesco Frati ad una sua possibile candidatura a sindaco ha aperto adesso la strada alle primarie di coalizione. Che non si sarebbero tenute solamente nel caso della candidatura di una personalità di alto profilo che riuscisse a unire le varie anime della coalizione. Quella figura, in teoria, avrebbe potuto essere il rettore Frati, che però ha fatto altre valutazioni. A questo punto quindi, quando sta per tornare a riunirsi il tavolo del centrosinistra, è difficile che non si passi da primarie per la scelta del candidato sindaco: anche perché a volerle ci sono varie componenti della coalizione e anche dentro al Pd oltre agli esponenti vicini a Giulia Mazzarelli (sconfitta al congresso comunale da Massimo Roncucci) ora a volerle c’è anche l’ex sindaco Bruno Valentini. Alle primarie parteciperebbero certamente Ernesto Campanini e Massimo Vita. Chi spera e sogna di fare il sindaco è Alessandro Masi, ex sindaco di Sovicille e attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale. Anche l’ex vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni potrebbe parteciparvi. E ci sono altre novità: una parte del Pd senese starebbe spingendo la candidatura di Anna Ferretti, assessore comunale nella giunta dell’ex sindaco Bruno Valentini, donna da sempre attiva nel sociale e ora a capo della Caritas cittadina. Già alcuni anni fa Ferretti dichiarò di voler fare un passo indietro da impegni politici per, disse lei, “raggiunti limiti di età”. Tuttavia adesso alcuni esponenti del Pd le stanno chiedendo di cambiare idea. Chi starebbe pensando di mettersi in gioco è anche Roberto Paolini, ex presidente di Sei Toscana. In caso di primarie per Italia Viva e Azione potrebbe essere il momento di una “riappacificazione” (comunque ad oggi non facilissima da raggiungere) con una candidatura o in prima persona del vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli oppure di una dei due coordinatori comunali di Italia Viva, Paola Piomboni.

Forzoni (Fdi) favorito per il dopo-Michelotti in Giunta. Altri due nomi in lizza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.