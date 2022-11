Siena, incidente in moto sulla Sr 429. Grave una 33enne, ferito un 44enne

01 novembre 2022 a

Grave incidente in moto sulla strada regionale 429 nel comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena. In sella viaggiavano un uomo e una donna, lei 33 anni e lui 44.

Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto il 118 della Asl Toscana Sud Est. I due sono stati soccorsi e trasportati al policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena. A riportare le maggiori ferite dalla caduta è stata la 33enne, che è stata portata al pronto soccorso in codice 3 e quindi in condizioni ritenute gravi.

Per l'uomo un codice di accesso di grado 2. I feriti sono stati soccorsi sul posto anche con l'ausilio dell'automedica intervenuta da Radda in Chianti e con un'ambulanza della Misericordia sempre di Radda in Chianti.

