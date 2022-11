Siena, si riunisce il tavolo del centrosinistra senza 5 Stelle e Italia Viva. Il Pd: "Nessuna chiusura"

Gennaro Groppa 01 novembre 2022 a

Nei prossimi giorni torna a riunirsi il tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. L’ultima riunione è datata addirittura a luglio. Il tavolo tuttavia tornerà a riunirsi con alcune novità e con uno scenario che si è profondamente modificato rispetto a luglio. A livello nazionale, con ricadute sul locale, le alleanze si sono modificate. Intanto mancheranno gli esponenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, che invece erano stati presenti e sedevano nelle prime riunioni del tavolo stesso. Mancheranno non per dissidi locali, ma per quanto è avvenuto a livello nazionale e per la rottura di quell’alleanza politica che stava alla base anche dello stesso governo Draghi. Scaramelli, Cava, Piomboni, Migliorino al momento non fanno quindi parte dell’alleanza di centrosinistra.

Ci saranno, invece, gli esponenti del Partito democratico, così come il “gruppo primarie” di Ernesto Campanini, i rappresentanti di Sinistra Italiana, del Partito socialista italiano, di Articolo Uno Siena, di Europa Verde, di Liberi Solidali Progressisti, e di Sinistra Civica Ecologista. Gli esponenti di Azione, invece, non presero parte neppure alle prime riunioni del tavolo e non saranno presenti neppure stavolta. L’alleanza tra calendiani e renziani prosegue, a livello nazionale e anche nel locale, nell’ottica di creare un Terzo Polo più forte: il risultato raggiunto alle recenti politiche ha soddisfatto abbastanza, anche per i numeri ottenuti nel territorio senese. Dal Pd, comunque, sottolineano che “non ci sono chiusure o preclusioni verso nessuna forza politica, né verso il Movimento 5 Stelle né verso Italia Viva”. D’altronde il segretario comunale del Partito democratico Massimo Roncucci ha più volte parlato dell’esigenza di andare a formare un campo largo in vista delle prossime comunali cittadine. E dal Pd senese sottolineano che il tavolo ripartirà “con lo spirito dell’incontro del Santa Maria della Scala”, vale a dire di quell’unica riunione pubblica che si è tenuta a Siena nella scorsa primavera come momento di aggregazione del centrosinistra e di preparazione in vista delle comunali. Fu quello il frangente nel quale Ernesto Campanini si alzò, prese la parola e chiese la realizzazione di primarie per la scelta del candidato sindaco.

La riunione andrà ad approfondire alcuni aspetti relativi al programma. Sarà un momento nel quale le varie forze torneranno a incontrarsi e a parlarsi a mesi di distanza dall’ultima volta. Ognuno esternerà le proprie riflessioni e le proprie idee sul percorso da portare avanti nelle prossime settimane. Mentre ancora pare non vicino il momento nel quale sarà scelto il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, e se ci saranno o meno le primarie per arrivare a tale decisione. Il tutto mentre attorno varie cose si sono mosse e si sono modificate: rispetto a luglio, momento dell’ultima riunione del tavolo, il Polo Civico ha proseguito la sua azione e il candidato sindaco Fabio Pacciani ha appena lanciato l’iniziativa “Strada per strada”, con 40 incontri che si terranno nei vari quartieri senesi, mentre Emanuele Montomoli ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco.

