Mps, il ministro Giorgetti: "Lasceremo al mercato una banca forte". Aumento di capitale sottoscritto al 93%

Ancora qualche gradino e poi Banca Mps potrà voltare pagina. Quello che conta adesso però è la risposta all’aumento di capitale. L’istituto di credito ha comunicato che l’operazione è stata sottoscritta per il 93%. Una quota del 74% corrisponde a chi ha deciso di esercitare i diritti di opzione per le nuove azioni: in termini assoluti significa oltre 923 mila titoli per un controvalore di circa 1,847 miliardi (1,6 miliardi investiti dal Tesoro). Poi c’è una fetta del 19% che rappresenta gli impegni vincolanti di investitori terzi, in particolar modo il consorzio di garanzia, che si farà carico di 475 milioni di diritti non esercitati. In pratica allo stato attuale risultano coperti circa 2,322 miliardi sui 2,5 di ricapitalizzazione complessiva.

La speranza di Rocca Salimbeni e anche di chi è coinvolto nell’accordo di subwriting, nonostante la contropartita di 125 milioni in commissioni, è che l’asta dell’inoptato colmi subito il gap. Due giorni di vendita sul mercato Euronext Milan; per finire il 3 novembre, quando potranno essere esercitati i diritti acquistati durante questa fase. Il quadro di chi ha dato fiducia a Montepaschi sarà chiaro e la banca potrà guardare alle prossime tappe. Prima i risultati della terza trimestrale e poi l’esodo di circa il 20% della forza lavoro. La banca, a quel punto, si affaccerà al 2023 pronta a mettersi gioco, aspettando magari un segno dal mercato. Un’operazione che vedrà in prima fila il Mef, deciso a passare la mano come azionista di maggioranza. Quindi Alessandro Rivera, dg del Tesoro e regista di buona parte delle trattative, e Giancarlo Giorgetti, che ieri, per la prima volta dall’insediamento in via XX settembre, ha toccato l’argomento. “L’attuale Governo lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea – ha detto il ministro, nel corso di un intervento pubblico in occasione della Giornata del risparmio - lasciando al mercato un soggetto bancario forte e capace di operare in un’economia diversificata e articolata, anche geograficamente, come quella italiana”.

Se l’esponente leghista ha guardato avanti, Carlo Messina, ceo di Intesa San Paolo, si è soffermato sull’attualità. “L’aumento di capitale di Mps è un passaggio importante per la definitiva stabilizzazione delle condizioni del sistema bancario italiano – ha affermato il banchiere - Mi sembra che stia andando nella giusta direzione, credo che il Mef e Rivera stiano facendo un ottimo lavoro su questa partita di Mps. Anche Mps, come le altre banche italiane, si avvantaggerà dalla risalita dei tassi di interesse e restituirà quello che nella fase di tassi negativi era stato tolto dai bilanci bancari”. Tra chi pensa in positivo, anche Lando Maria Sileoni, che in un’intervista al Corriere della Sera, è tornato a parlare di nuove assunzioni per l’istituto senese. “Quando la Banca centrale europea ha esaminato il caso del Monte dei Paschi di Siena, ha posto come priorità nell’operazione di risanamento l’attenzione ai costi. Così il piano di Lovaglio, che punta a far uscire dal perimetro della banca quanti avrebbero potuto farlo nell’arco dei prossimi sette anni, prevede anche una redistribuzione delle presenze dalle direzioni generali alle agenzie”, ha evidenziato il segretario generale della Fabi. “Quando la prima fase di questa riorganizzazione interna di Mps sarà conclusa - ha aggiunto - si apriranno nuovi spazi che andranno occupati da assunzioni di giovani con profili professionali rivolti a interpretare le esigenze della banca del futuro, soprattutto in tema di digitalizzazione e smaterializzazione, sia del denaro sia dei servizi connessi”. L’ottimismo su vari fronti non ha trovato riscontro in Borsa, dove il titolo ha perso l’1,06%.

