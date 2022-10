Casole d'Elsa, due persone nei guai per furti nei cimiteri. Bucavano le ruote delle auto parcheggiate poi le svuotavano

31 ottobre 2022 a

a

a

Furti nei cimiteri, in due nei guai. I Carabinieri della Stazione di Casole D’Elsa e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Poggibonsi, nel corso dei servizi di vigilanza dei cimiteri della zona, disposti in vista della ricorrenza dei defunti, procedevano al controllo di una autovettura condotta da due soggetti provenienti dalla provincia di Lucca.

Banche nel mirino del ladri: tre colpi in provincia di Siena, portate via le casseforti

Nel corso delle operazioni i militari trovavano i due in possesso di borse, documenti e 600 euro in contanti presumibilmente riconducibili a vittime di furti compiuti nei parcheggi dei cimiteri della zona. I predetti, per compiere i furti, si sarebbero avvalsi di una nuova tecnica, ossia quella del foro della gomma dell’auto della vittima. Grazie all’effetto “sorpresa” il guidatore viene distratto dal pneumatico a terra o da uno dei due complici che avverte il malcapitato dell’inconveniente, e dall’interno dell’auto spariscono borse, borselli ed effetti personali. In questo caso la tecnica in questione sarebbe stata attuata ai danni delle numerose persone che, in vista della ricorrenza del 2 novembre, frequentano i cimiteri per fare visita ai cari defunti.

Badante ruba in casa di un'anziana: portato via anche un anello della contrada

Tuttavia, questa volta, i presunti malviventi non hanno colto di sorpresa i carabinieri della Compagnia di Poggibonsi che, grazie ad un lavoro sinergico attivato dalla Centrale Operativa che ha tracciato i vari eventi analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza comunali, ha messo in condizione i colleghi di individuare e fermare i due uomini che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siena per concorso in furto aggravato continuato. La refurtiva, infine, per la maggior parte veniva restituita agli aventi diritto.

Ladri in azienda di tartufi, furto e danni per 150 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.