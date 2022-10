Siena, messaggi all'alunna: archiviazione per il professore. Ora la difesa valuta azioni legali nei confronti della ragazza

Claudio Coli 31 ottobre 2022 a

a

a

Si è definitivamente conclusa la vicenda delle presunte condotte di catcalling di un noto ex docente del liceo artistico di Siena nei confronti di una sua vecchia alunna. Dopo il no al licenziamento da parte del giudice del lavoro, la spinosa questione si è chiusa nelle scorse settimane anche sul versante penale, con l'archiviazione dell'indagine da parte del giudice Chiara Minerva, che ha accolta la richiesta del pm Silvia Benetti, la quale nel corso degli accertamenti esperiti, non ha ravvisato reati né soprattutto molestie sessuali.

Prof accusato di molestie, sospensione terminata ma la sua posizione rimane in bilico

Come si ricorda il professore, già dirigente scolastico vicario della scuola, era finito nella bufera in primavera a seguito delle accuse mosse contro di lui da una sua ex alunna, che denunciò di aver subito, fin da quando era minorenne, atti di catcalling attraverso messaggi spinti e maliziosi su Instagram. Il tutto fu illustrato nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'associazione Donna Chiama Donna di Siena, che ha assistito la giovane. Fu spiegato che la segnalazione fu inoltrata tempo dopo i fatti per la paura della ragazza di possibili ritorsioni a livello scolastico. “Ha subito silenzio per anni, patendo grossi problemi personali. Disturbi del sonno, disagio psicologico – raccontarono i suoi rappresentanti in conferenza stampa - si sentiva addosso uno sguardo sessualizzato”. Le reazioni sul piano disciplinare scolastico non si fecero attendere: dopo un primo provvedimento temporaneo di sospensione della durata di 5 giorni, a seguito di un iniziale procedimento disciplinare, successivamente da parte della scuola era giunta la massima punizione, ovvero la destituzione, scaturita da un secondo procedimento avviato come conseguenza delle segnalazioni contenute in una lettera firmata da 49 alunni della scuola. Ma il giudice del lavoro Delio Cammarosano a giugno ha stoppato il provvedimento riconvertendolo in un'altra sospensione. Intanto, il docente ha deciso di lasciare l'Artistico per spostarsi al Piccolomini.

Docente di musica palpeggiò alunna, condanna e interdizione perpetua



Parallelamente all'iter disciplinare, erano stati profusi degli accertamenti da parte dei magistrati, affidati ai carabinieri, con l'ascolto della ragazza stessa, di altri giovani e del dirigente scolastico, per capire se i messaggi, sicuramente inopportuni, potessero configurare una molestia sessuale. Le indagini però – il prof non è mai stato nemmeno sottoposto a perquisizione – vagliate da pubblico ministero e giudice donna, alla fine non hanno rilevato niente di sostanziale. Può dunque tirare un sospiro di sollievo il docente, provato e amareggiato da quanto accaduto – specialmente per la richiesta di destituzione, ritenuta abnorme - ma pronto a ripartire. Pur rendendosi conto di aver sbagliato, sottolineò fin da subito di non aver mai avuto malizia nello scrivere commenti piccanti su Instagram, usando toni e atteggiamenti di tipo confidenziale e affettuoso, senza mai compiere molestie o presunti palpeggiamenti a scuola, come è stato determinato dalle indagini. Tra l'altro i commenti si sarebbero interrotti nell'ottobre 2020 e ci sarebbe stato poi un successivo chiarimento tra le parti. Ora la difesa del professore, in carico all’avvocato Maurizio Forzoni, partirà al contrattacco: si valutano azioni legali nei confronti della ragazza e un'iniziativa in campo civile per ottenere i danni di immagine subiti dopo la conferenza stampa tenuta da Donna Chiama Donna, che per la difesa del docente aveva ingiustamente messo alla gogna uno stimato docente da 30 anni in servizio, senza che prima la questione venisse esaminata a fondo dalle autorità competenti.

Cerimonia del tocco, l'Università accoglie i nuovi docenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.