Siena, approvato il progetto definitivo per il nuovo collegamento tra la rotatoria di Fontebecci e via Giovanni Paolo II

La Giunta comunale di Siena ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra la preesistente rotatoria di Fontebecci con via Giovanni Paolo II comprensivo dell’innesto provvisorio con la stessa. Un progetto di oltre 650.000 euro al lordo dell’iva che comprende anche i lavori di ridisegno per il miglioramento dell’attuale rotatoria in zona Fontebecci tra via delle Province, via Fiorentina e via Cassia Nord, e la sistemazione e riqualificazione del parcheggio pubblico su via delle Province.

“Un intervento chiave – ha commentato l’assessore all’urbanistica Francesco Michelotti – da considerarsi il primo passo per un progetto più articolato e complesso che ha lo scopo di cambiare il volto di uno dei punti di ingresso più importanti della città, quello nord. Qui, ad oggi, non sono poche le criticità che lo riguardano. Una fra tutte quella della viabilità nelle ore di punta con il traffico congestionato che allunga il tempo di rientro a casa di chi è costretto a spostarsi, per lavoro, fuori Siena. Anche il parcheggio, usato spesso da lavoratori pendolari, è ripensato in quest’ottica di miglioramento dell’intera area e della sua fruibilità”. Inoltre, nella cifra totale, che trova piena copertura nel bilancio 2022/2024 rientrano anche le spese tecniche di 64.200 euro più 14.125 di iva e le indennità di esproprio di 3766 euro.

Mentre, per il progetto esecutivo occorrerà attendere l’analisi, da parte degli Enti e dei soggetti competenti, degli elaborati di quello definitivo approvato lo scorso 27 ottobre dalla Giunta e redatto da tecnici professionisti incaricati dal Comune, per ottenere così i pareri necessari al rilascio del permesso di costruire e avviare la fase successiva.

