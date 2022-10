Siena, Forzoni (Fdi) favorito per il dopo-Michelotti in Giunta

31 ottobre 2022 a

Approdato alla Camera dei deputati e divenuto parlamentare dopo il voto delle recenti elezioni politiche, Francesco Michelotti lascerà ora l’assessorato all’Urbanistica del Comune di Siena. E per sostituirlo in pole position c’è Maurizio Forzoni, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale nonché presidente della commissione assetto del territorio. Ciò avverrà, secondo le tempistiche previste all’interno della giunta e della maggioranza comunale, in circa due settimane.

Questo incarico di governo cittadino rimarrà in quota Fratelli d’Italia: l’assessorato all’Urbanistica lo era prima e la situazione non potrebbe essersi modificata dopo le elezioni politiche, considerando lo straordinario risultato ottenuto dal partito di Fratelli d’Italia a livello nazionale e anche nel territorio senese.

Le bocche dentro Fratelli d’Italia restano al momento cucite. Vanno messi a posto tutti gli ultimi dettagli per arrivare al passaggio di consegne tra Michelotti e Forzoni. Ma salvo sorprese dell’ultimo momento sarà proprio l’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad assumere l’incarico di assessore all’urbanistica del Comune di Siena.

Più difficile, invece, che possa concretizzarsi una delle altre possibilità che si erano paventate, relativamente al fatto che uno tra Enrico Tucci e Michele Capitani (entrambi esponenti ormai storici del centrodestra senese) possano subentrare a Francesco Michelotti.

In questa fase i contatti tra i partiti del centrodestra senese sono frequentissimi. Le discussioni riguardano il nuovo ingresso in giunta, ma ovviamente guardano anche oltre dato che a breve la coalizione dovrà decidere e ufficializzare il nome del proprio candidato sindaco. Il sindaco Luigi De Mossi ha detto che tra pochi giorni renderà nota la sua decisione relativamente ad una sua ricandidatura a primo cittadino, e che lo farà dopo un confronto con i partiti del centrodestra. Paolo Salvini, commissario provinciale della Lega a Siena, parla così della situazione attuale: “Noi aspettiamo quelle che saranno le decisioni del sindaco Luigi De Mossi. Poi naturalmente faremo le nostre valutazioni. Il centrodestra è assolutamente compatto, ci vediamo tutti regolarmente e la linea è condivisa. Faremo le nostre valutazioni”.

