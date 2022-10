Banca Mps, ultimo giorno per sottoscrivere le nuove azioni. Poi asta per l'inoptato sul mercato Euronext Milan

30 ottobre 2022 a

Luigi Lovaglio oggi, lunedì 31 ottobre, capirà qualcosa in più sul futuro di Mps. E’ l’ultimo giorno utile per esercitare i diritti di opzione per sottoscrivere nuove azioni della banca e aiutarla a completare l’aumento di capitale. Poi inizierà l’asta dell’inoptato sul mercato Euronext Milan, che proseguirà domani e mercoledì. Il 3 novembre, infine, potranno essere esercitati i diritti acquistati durante questa fase. A quel punto il quadro sarà definitivo e Rocca Salimbeni avrà la lista completa di chi le ha dato fiducia.

Negli ultimi giorni, a parte CariVerona, diversi soggetti hanno ceduto alla corte del Tesoro, investendo nella ricapitalizzazione. Fondazioni e casse di previdenza hanno via via deliberato un contributo che comporterà anche una riduzione dell’esborso economico del consorzio di garanzia: alla fine le banche che lo compongono potrebbero accollarsi un centinaio di milioni di capitale inoptato.

Alla luce dell’intervento di tante realtà di natura differente, assumono ancora più rilevanza le parole del presidente di Acri, Francesco Profumo: “Ci sono le prospettive per cui questa operazione porti a una stabilizzazione della banca”. Il numero uno delle fondazioni bancarie ha legittimato questa affermazione con i 700 utili previsti nel 2024 per Mps.

L’anno di svolta però dovrebbe essere il 2023. La banca, come da piano industriale, si alleggerirà di circa 300 milioni di spese per il personale. Una manovra che impatterà positivamente sui bilanci, ma che soprattutto la renderà più appetibile sul mercato. Nonostante l’impegno e la determinazione di Lovaglio, è sempre più diffusa la convinzione che il mondo bancario presto potrebbe entrare di nuovo in campo. A questo giro magari non sarà un’azione isolata alla Unicredit, ma un intervento coordinato tra più soggetti. Per alcuni analisti l’interessamento delle fondazioni sarebbe lo strumento utilizzato dagli istituti di credito collegati per aprirsi una corsia preferenziale. A orchestrare la regia il Tesoro, che sarebbe ben felice di uscire in anticipo da Montepaschi. E non da meno lo sarebbe Giorgia Meloni, che vorrebbe chiudere il dossier quanto prima. Soprattutto per evitare altri interventi con le casse pubbliche, perché, vista la storia e lo spazio di manovra post ricapitalizzazione, intravedere dietro l’angolo un altro aumento non è utopia.

