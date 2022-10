Perugia, causa incidente ferendo un motociclista di Siena e scappa: rintracciato con le telecamere e denunciato

30 ottobre 2022 a

Gli operatori della Sala Operativa della Sezione della polizia stradale di Perugia sono stati allertati dal personale del 118 che, sul raccordo Stradale A-1, altezza dello svincolo di Madonna Alta, era avvenuto un incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo, il cui conducente era rimasto ferito.

La pattuglia della Sezione di Perugia, intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi del caso, ha constatato che il conducente dell’autovettura, dopo il sinistro, incurante della caduta del motociclista, aveva proseguito la sua corsa in direzione di Olmo. Gli operatori, dopo aver rallentato il traffico in sicurezza, hanno quindi aspettato che il conducente del motociclo - un 62enne della provincia di Siena - venisse trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, dopodiché hanno riaperto la viabilità. Nel frattempo, al Numero Unico di Emergenza Europeo, è pervenuta la chiamata di un testimone del sinistro. Dopo aver visto l’accaduto, l’uomo aveva seguito il veicolo che aveva causato l’incidente fino al parcheggio di uno centro commerciale di Olmo, fotografando la targa dell’auto e i danni riportati.

Grazie alle indicazioni fornite dal testimone, gli agenti dell’Ufficio Infortunistica della Sezione Polizia Stradale di Perugia, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di Anas per il controllo della circolazione riuscendo a identificare il conducente del veicolo. Al termine delle indagini, l’automobilista - un 47enne di Ancona - è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per fuga a seguito di incidente stradale con feriti ed omissione di soccorso. Per tali violazioni, all’uomo sarà applicata anche la sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni.

