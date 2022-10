Firenze, spruzzano spray orticante nella tramvia per rubare: due donne finiscono al pronto soccorso

30 ottobre 2022 a

Domenica 30 ottobre, intorno alle 12.30, il servizio della linea T1 della tramvia di Firenze è stato interrotto per oltre 30 minuti dopo che alcuni passeggeri hanno spruzzato spray orticante.

Il conducente ha prontamente fermato in sicurezza il mezzo alla fermata Leopolda, ha aperto le porte, chiamate forze dell'ordine e ambulanza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, lo spray è stato spruzzato dopo un tentativo di furto. Due passeggere hanno ricevuto assistenza medica e sono state portare al pronto soccorso. Al termine dell'intervento di Carabinieri e 118, dopo oltre30 minuti, il servizio è ripartito.

Gest ringrazia i Carabinieri per il pronto intervento e le indagini svolte e il 118 per aver soccorso i passeggeri coinvolti. L'azienda si scusa con i passeggeri interessati da questo evento e con tutti gli utenti per il momentaneo disservizio causato da questa interruzione necessaria.

