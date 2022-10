Caro energia Siena, l'allarme di Cna: "Tante aziende a rischio chiusura, c'è il timore di una bomba sociale"

Martina Ciliani 30 ottobre 2022 a

“Un numero importante di imprese rischiano la chiusura, servono interventi immediati”. Parole che pesano come un macigno quelle pronunciate dal direttore dell'associazione Cna di Siena, Alessandro Brilli, in merito alla crisi innescata dal caro-bollette. Un'ombra che avanza minacciosa sulle 3.500 aziende artigiane della provincia senese rappresentate da Cna.

Gli aumenti da capogiro al prezzo dell'energia elettrica, i rincari sulle materie prime e l'assenza di prospettive rassicuranti per i mesi a venire stanno spingendo molte realtà alla chiusura. “Siamo molto preoccupati – dice Brilli – abbiamo delle aziende del settore manifatturiero, alcune particolarmente energivore, che stanno subendo non poche problematiche a causa dell'incremento delle bollette. Parliamo di aumenti nella misura del 200-300% ormai non più sostenibili per le aziende di produzione e per quelle che costituiscono il core business della nostra associazione, come le panetterie o le pasticcerie. Queste ultime, per via dell'utilizzo massiccio dei forni, hanno infatti riscontrato incrementi tali da mettere in crisi l'intero equilibrio di bilancio. Alcune aziende hanno reagito aumentando i prezzi ma pur sempre in misura inferiore rispetto alle spese”. Si respira aria di tempesta all'orizzonte: “Il consumo dell'energia elettrica, delle stesse materie prime che a monte subiscono rincari e il livello raggiunto dall'inflazione stanno portando molti al collasso. Siamo già a conoscenza di alcune realtà che hanno fatto questa scelta, è il caso di alcuni mulini dedicati alla trasformazione dei cereali. Per non affrontare ulteriori spese infatti gli imprenditori chiudono provvisoriamente per capire se ci sono le condizioni per poi ripartire. Il ragionamento è basato sulla convenienza: se devo tenere aperto l'impianto e perdere migliaia di euro preferisco chiudere. Se il trend dovesse essere questo e non ci sarà alcun intervento immediato da parte del Governo e della Comunità europea si arriverà alla catastrofe sociale”. Anche perché quello artigianale è un comparto considerevole nel territorio senese, l'attuale crisi e il quadro futuro rischia di mandare a casa una moltitudine di imprenditori e lavoratori.

“Parliamo del tema energia da prima dell'estate, anzi – precisa Brilli – i veri costi energetici si sono aggravati già da prima della guerra per poi arrivare a toccare il fondo. Il tempo dunque non è più una variabile, le imprese vanno tutelate adesso. Quello che auspichiamo è un intervento governativo più decisivo e incisivo possibile, che comprenda anche la questione dei costi del trasporto che continuano a far lievitare la spesa delle materie prime. Se non si agisce subito il prossimo anno sarà troppo tardi, le aziende spolpate anche dei risparmi chiuderanno e molti lavoratori saranno mandati a casa. Se non gestita si rischia una bomba di carattere sociale”.

