Siena, Università: l'offerta post laurea per l'anno accademico 2022-2023. Le scadenze

È online l’offerta post dei corsi post laurea erogata dall’Università di Siena per l’anno accademico 2022-2023. Ai master di primo livello si accede con la laurea triennale, mentre a quelli di secondo livello si accede con la laurea magistrale o specialistica.

Entro il 1° novembre è possibile iscriversi al master di secondo livello in Ecocardiografia di base ed avanzata ed imaging in Cardiologia dello sport.

Scade il 15 novembre il termine per iscriversi ai master di primo livello in Geomatica; Infermiere e strumentista di sala operatoria; Medical Genetics; e ai master di secondo livello in Geomatica.

Entro il 1° dicembre è invece possibile iscriversi ai master di primo livello in Comunicazione d’impresa; Conflict Management and Humanitarian Action; Informatica del testo – edizione elettronica; e ai master di secondo livello in Advanced in Prosthodontic Sciences; Advanced Microscopic Endodontics; Advanced Orthodontics; Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione umana; Dermochirurgia; Drug Design and Synthesis; Ecocardiografia avanzata nella pratica clinica; Odontoiatria forense, dolore orofacciale e articolazione tempomandibolare; Ortodonzia clinica con tecnica Damon: dalla ortopedia dentofacciale al self-ligating; Parodontologia; Prosthodontic Sciences; Prosthodontics, Esthehtics and Digital Dentistry; Terapia intensiva cardiologica e trattamento avanzato dell’insufficienza cardiaca e dello shock cardiogeno; Vaccinology and Drug Development.

C’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi ai master di primo livello in Infermiere specialista nel rischio clinico ed infettivo nursing in clinical and infectious risk; Infermieristica, Ostetricia ed altre professioni sanitarie in ambito legale e forense; Liquid Biopsy; Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie; Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico nutrizionali del paziente oncologico; Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica; e ai master di secondo livello in Endodonzia e Odontoiatria restaurativa; Engineering Geology; Geotecnologie ambientali; Geotecnologie per l’archeologia; Medicina estetica.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni anche per numerosi corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale erogati dall’Ateneo.

Scade il 15 dicembre il corso di aggiornamento professionale in Corso teorico-pratico. Dall’idrogeologia applicata alla modellazione numerica; Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio, mentre il 15 novembre è la data di scadenza del corso di formazione in Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo in La regolazione dei mercati: profili giuridici ed economici. C’è tempo, invece, fino al 15 dicembre, per iscriversi al corso di formazione in Strumenti per l’analisi della sicurezza urbana in un approccio di tipo problem solving e al corso di formazione in Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo in Servizi energetici.

È ricca anche l’offerta relativa ai corsi di perfezionamento. Entro il 1° novembre è possibile iscriversi al corso Patologie vitro-retiniche e cataratta; il 15 novembre scade il termine per iscriversi al corso in Ossigeno ozonoterapia medica, il 1° dicembre il termine per iscriversi al corso di Progettare giochi e spazi educativi per l’infanzia e l’adolescenza, mentre fino al 15 dicembre è possibile iscriversi al corso Metodi e strumenti per l’analisi e la gestione della sicurezza urbana, Multidisciplinarietà del biologo tra competenze classiche e avanzate; Un approccio globale alla prevenzione e alla cura del dolore del neonato bambino adolescente.

Le informazioni su tutti i corsi post laurea dell’Università di Siena, compresi quelli in scadenza nel 2023, e sulle modalità relative all’iscrizione sono disponibili alla pagina web: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea

