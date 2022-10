Siena, Bruno Valentini: "Il Pd punti sulle primarie per scegliere il candidato sindaco"

Aldo Tani 30 ottobre 2022 a

a

a

In fondo il piano B non è mai stato solo un’eventualità. Per il centrosinistra Francesco Frati ha sempre rappresentato più il completamento di un percorso che la pietra angolare di un progetto elettorale. La sconfitta rovinosa del 25 settembre e il passo indietro di Enrico Letta hanno di fatto sbarrato la strada all’operazione, anche perché nel frattempo, quel campo largo propinato dal segretario del Pd si è ristretto a vista d’occhio. Quindi, il no del rettore non può aver stravolto le strategie di uno schieramento ancora in cerca di identità. Resta il problema di chi mandare avanti. Saranno pure funzionali le agorà, i contenuti e tutti i passaggi relativi per dare sostanza alla proposta politica, ma come spesso accade, gli elettori si muovono sui nomi.

Provincia: David Bussagli è il nuovo presidente



La coalizione, sempre che questa dicitura sia valida, oggi è il Pd più altri. All’interno del fronte Dem poi ci sono le correnti. Non una novità, ma ancora una volta, non c’è unanimità di vedute. Il segretario comunale Massimo Roncucci verrebbe dato quasi come un uomo solo al comando. Non però con un significato di leader, quanto di isolamento. In più, al di là di una serie attacchi alla giunta comunale, non si registrano indicazioni pubbliche di dove voglia indirizzare il primo. Una strada, intanto, l’ha indicata l’ex sindaco Bruno Valentini. “La mia opinione è che al Pd non resti che sparigliare la partita proponendo un percorso trasparente di individuazione del candidato sindaco, differenziandosi da tutti gli altri che lo stanno scegliendo a tavolino – ha affermato il consigliere comunale -. Il Pd potrebbe tornare al centro del quadro politico se proponesse di individuare il candidato sindaco attraverso le primarie, aperte a candidati e forze che si riconoscano in una proposta di netto distacco dall'esperienza fallimentare di De Mossi. Senza proporre un proprio dirigente, ma pescando dalla vita sociale, economica e culturale della città”.

Il saluto del rettore Frati: "Non mi candido a sindaco"

Posizione che trova ampia convergenza, considerando le posizioni di Ernesto Campanini, Giulia Mazzarelli e altri. In alternativa, ci potrebbe essere una soluzione interna. Il profilo in voga in questi giorni è quello di Alessandro Masi. Difficile pensare che l’ex sindaco di Sovicille sia la soluzione a tutti i mali. Rappresenta il partito, senza dubbio, ma sarebbe più un segnale di presenza, in attesa della ricostruzione, che un tentativo vero e proprio di riconquistare Palazzo Pubblico. Soprattutto perché troverebbe un sostegno parziale dei suoi, come se l’esperienza della candidatura di Valentini nel 2018 non avesse insegnato niente. Differente invece sarebbe un percorso che vedesse in campo anche il Terzo Polo. Dopo gli screzi per l’elezione del presidente della Provincia, i presupposti non sono dei migliori. Il binomio Azione-Italia Viva è pronto a sostenere Fabio Pacciani, ma se la chiusura di quest’ultimo verso i partiti fosse confermata, è difficile credere che soprattutto Stefano Scaramelli voglia starsene in disparte a osservare. Una decina di giorni in più e, svelata la carta De Mossi, le altre cadranno sul tavolo elettorale una a una.

De Mossi: "Candidatura a sindaco? Decido il prima possibile. Non voglio fare gaffe"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.