Monte Amiata, a rischio l'apertura degli impianti da sci per il caro energia

Foto: foto Giacomo Sbrolli

Mariella Baccheschi 29 ottobre 2022 a

Apertura a rischio quest’anno degli impianti da sci del Monte Amiata e di molte stazioni italiane, a causa degli ultimi eventi, come la guerra in Ucraina e le speculazioni, che hanno fatto enormemente lievitare i costi dell’energia. Addirittura del 150% in più rispetto alle scorse stagioni.

A denunciare la gravità della situazione, ma al tempo stesso la volontà di lavorare per scongiurare possibili limitazioni per il turismo invernale, il responsabile toscano di Federfuni, nonché portavoce delle aziende e delle Terre Alte dell’Amiata, Luciano Porcelloni, in un denso comunicato stampa diramato nella giornata di venerdì. Porcelloni descrive innanzitutto i lavori di manutenzione che le società degli impianti si accingono a svolgere in questo periodo di passaggio dalla stagione estiva a quella invernale. “Si controllano e si posizionano tutti i dispositivi di sicurezza tolti alla fine della passata stagione (reti, materassi, etc.) - descrive -. Si procede ai collaudi di legge e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei gatti delle nevi, degli impianti di risalita, dei tracciati e a rendere tutto perfettamente idoneo e sicuro per la pratica dello sci alpino”. E aggiunge che “una grande importanza rivestono gli interventi sia strutturali, che di manutenzione per tutto l’impianto di innevamento diventato ormai uno “strumento” indispensabile. Non di rado è solo grazie a questo che abbiamo potuto sciare durante le vacanze natalizie”.

E qui arrivano i nodi. “Dopo tre anni passati a tribolare, con chiusure e limitazioni forzate a causa della pandemia o per scarsità di precipitazioni, che hanno fortemente compromesso le situazioni economiche delle aziende che gestiscono gli impianti di risalita, speravamo che, quest’anno, potessimo finalmente realizzare una stagione ‘normale’ dove le uniche nostre preoccupazioni fossero quelle di sperare in abbondanti precipitazioni e garantire l’apertura dell’area sciabile in sicurezza. Purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina e le speculazioni hanno fatto “lievitare” i costi dell’energia fuori ogni controllo e, aziende energivore come le nostre, devono fare i conti con questa nuova “criticità”. Ad oggi, purtroppo, non si vedono soluzioni e non è pensabile che possiamo affrontare i costi attuali”. Ribadisce con determinazione la volontà degli esercenti degli impianti e delle amministrazioni comunali delle Terre Alte dell’Amiata di fare tutto quanto nella loro disponibilità e capacità per garantire l’apertura della stazione. Anche se al momento si sentono soli, abbandonati con risposte finora inevase sia dalla Regione Toscana, sia dal governo (il nuovo si è appena insediato). Ricorda infine che l’impianto di innevamento rappresenta il 75% dei costi energetici della neve; è lo strumento con cui si può, a volte, parlare di “Bianco Natale”; lo strumento in grado di poter far sì che tutte le attività commerciali, ricettive ed economiche possano programmare la vendita e la promozione di una stagione chiamata “inverno”; insomma, uno strumento di sviluppo economico per l’intero territorio.

