Siena, olio nuovo a Montisi: quattro giorni tra stand, degustazioni, mercatini

29 ottobre 2022 a

a

a

Nel piccolo borgo medievale di Montisi, al centro delle Crete nel comune di Montalcino, si svolge, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, la ventiduesima edizione di "Il Primo Olio e altro ancora…", uno degli appuntamenti principali della manifestazione "Andar per frantoi e mercatini" a cura dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio.

E’ la seguitissima manifestazione che, da tradizione, precede in provincia di Siena la Mostra – Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi che si inaugura nella vicina San Giovanni d’Asso sabato 12 novembre. Sarà un’occasione per vivere i giorni di Ognissanti alla scoperta delle bellezze e dei sapori tradizionali all’interno del panorama unico delle Crete Senesi, considerate uno dei paesaggi rurali più belli al mondo.

Quattro giorni

Quattro giorni Quattro giorni all’insegna della cultura gastronomica dove sarà possibile degustare l'olio Evo di nuovissima spremitura di quest’’angolo delle Crete Senesi particolarmente vocato, il primo del 2022, accompagnato dagli altri prodotti tipici della zona, dal tartufo bianco al vino (Brunello di Montalcino e Doc Orcia), nelle sedi delle contrade e nei ristoranti del borgo. Sarà possibile fare visite guidate ai frantoi del paese e minicorsi d’assaggio di olio, vino miele, formaggi, nonché visite alle contrade della storica “Giostra di Simone”, al Museo della Compagnia, al Piccolo Teatrino della Grancia.

Mercatini, mostre di artigianato e antiquariato saranno presenti lungo tutto il borgo animato anche da spettacoli itineranti d'intrattenimento.

L'organizzazione è a cura dell’Associazione Pro Loco “Giostra di Simone” di Montisi in collaborazione con il Comune di Montalcino.

La Mostra mercato di San Giovanni d’Asso offre due week end (12-13 e 19-20 novembre) per degustare, acquistare, conoscere e anche cercare direttamente questo prezioso fungo ipogeo. Insieme al tartufo bianco delle Crete Senesi, i visitatori potranno conoscere e apprezzare le altre grandi eccellenze di questo territorio come l’olio extravergine di oliva, il formaggio pecorino, il vino della Doc Orcia, il Brunello di Montalcino, il miele. Dalla “cerca” del tartufo e le visite al museo a lui dedicato, al giro dei frantoi, al cibo di strada, alle cene di gala (sabato 12 e 19), le degustazioni libere e guidate, tutto è stato pensato per condurre i visitatori all’interno di un territorio unico, ricco di tradizioni, prodotti di qualità e di una ruralità ancora genuina dove l’uomo è protagonista. Tutte le informazioni sono su www. tartufodisangiovannidasso.it

Il programma completo di “Il Primo Olio e Altro ancora…”

Sabato 29 ottobre

ore 10,30 Apertura degli stand e delle mostre lungo il borgo

dalle 14,30 Lungo il borgo: “Montisi buskers: un paese in musica” gruppi musicali sparsi per il borgo allietano il paese

ore 15,00 Aia di San Martino: esposizione e spettacolo di Falconeria a cura dei Falconieri del Valdarno

ore 17,00 Sala delle Carrozze: “il Miele...” Minicorso di degustazione guidata a cura di un esperto dell’analisi sensoriale del miele (su prenotazione)

ore 21,30 Sala delle Carrozze: “ave oleum” degustazione guidata di olio, a cura di Franco Rossi, Presidente Nazionale Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva gratuita su prenotazione)

Domenica 30 ottobre

ore 9,00 Passeggiata escursionistica “il primo olio” (circa 10 km) a cura della guida ambientale escursionistica Manuele De Bellis (su prenotazione al n° +39 339 7959208).

ore 10,30 Apertura degli stand e delle mostre lungo il borgo

ore 11,00 Presso la piazzetta del Castello: “un viaggio nella fantasia”: Danze popolari di gruppo per grandi e piccini trasmesse sotto forma di gioco teatrale e musicate dal vivo. Laboratorio a cura della Compagnia del “Teatrino di Edmondo Vagamondo” .Consigliato per bambini dai 4 anni in su. Ingresso libero

ore 11,00 Frantoio La Romita: visita al frantoio (gratuita su prenotazione)

dalle ore 15,00 Lungo il borgo: musica itinerante con la banda musicale “arcidosso Street band” di Arcidosso

ore 16,30 Sala Cinema Sparm “Scopriamo il gusto di due prodotti: birra e parmigiano” degustazione guidata del Parmigiano Reggiano abbinata alla birra a cura della latteria Campola di Matilde di Canossa e Az. Agr. CasaGori (su prenotazione)

ore 21,30 Sala delle Carrozze: “il vino doc orcia” degustazione guidata di vini della Doc Orcia. A cura di Fondazione Italiana Sommelier (gratuita su prenotazione)

Lunedì 31 ottobre

ore 10,30 “caccia al tartufo”, escursione didattica in tartufaia (su prenotazione). ritrovo presso il barrino di Montisi

ore 11,00 Frantoio La Romita: visita al frantoio (gratuita su prenotazione)

ore 11,30 Sala Cinema Sparm: “Memorie di un simbolico paese” presentazione della pubblicazione del dott. Aldo Agnelli ( ingresso libero)

ore 17,30 Sala Cinema Sparm: “olivicoltura e cambiamenti climatici…” relatore Dott. Roberto Marchesini, Vice Presidente Nazionale A.I.C.O.O. “Suoli e gusto dell'olio: un legame unico” relatore Dott. Fabio Primavera a cura di A.I.C.O.O. (ingresso libero)

ore 18,00 Presso la piazzetta “aspettando halloween” Letture ad alta voce e laboratorio per bambini a cura della Libreria Piccoli Cipressi

ore 21,30 Sala Cinema Sparm “due grandi docg” degustazione guidata di brunello di Montalcino e vino nobile di Montepulciano. A cura di Fondazione Italiana Sommelier (su prenotazione)

Martedì 1 novembre

ore 10,00 “caccia al tartufo”, escursione didattica in tartufaia (su prenotazione)

ore 10,30 Apertura degli stand e delle mostre lungo il borgo

ore 11,00 Sala delle Carrozze: “ad ogni piatto il suo olio… impariamo ad abbinare l’olio giusto” abbinamento olio e cibo a cura di Franco Rossi, Presidente Nazionale Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva gratuita su prenotazione)

ore 15,00 Lungo il borgo: Ballo con il gruppo folkloristico “il treScone” di Montalcino

ore 16,00 Vineria portofranco: “piccole realtà vitivinicole del territorio” degustazione guidata di vini del territorio

Tutti i giorni Pranzi e Cene tipiche a base di olio “novo” nei ristoranti e nelle contrade

- Stands di olio novo ed altri prodotti tipici locali tradizionali

- Mostre lungo il borgo di ceramica, terracotta , pittura,antiquariato e oggetti inglesi

- Aperti al pubblico il Museo della Compagnia, le Chiese,Teatro della Grancia

-punto vendita “latteria Campola di Matilde di Canossa con prodotti dell’Emilia Romagna

Segreteria e prenotazioni: 347 7638990. Ufficio informazioni: 333 8988032 – 3497823005, www.comunedimontalcino.it, [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.