Università di Siena, cerimonia del tocco: l'ateneo accoglie i nuovi docenti

Nell’Aula Magna del complesso didattico Le Scotte di Siena recentemente rinnovata al suo interno, la “cerimonia del tocco”, organizzata per celebrare i docenti che nell’ultimo triennio hanno preso servizio all’Università di Siena o hanno avuto il passaggio di ruolo. La cerimonia è stata aperta dall’esecuzione, da parte del coro dell’Ateneo, del Gaudeamus Igitur e un brano rinascimentale, sotto la direzione dalla professoressa Elisabetta Miraldi. Oltre ai nuovi professori erano presenti all’evento le autorità cittadine e molti fra studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo.

Il rettore Francesco Frati ha quindi accolto i nuovi docenti e consegnato loro il tocco, copricapo simbolo dell’accademia. Sono stati così festeggiati gli oltre 250 docenti - 95 ricercatori, 131 associati, 32 ordinari - di cui ben 174 presenti alla cerimonia. Il rettore Francesco Frati ha poi portato, al termine dei sei anni da rettore, il suo saluto alla comunità accademica. Un discorso accorato, durante il quale ha illustrato il percorso e i principali momenti del suo mandato rettorale, così ancorato alla città e al territorio.

«Sono passati sei anni da quel novembre del 2016 in cui iniziava il mio mandato di Rettore. Un titolo che mi fa ancora venire i brividi a nominarlo, - ha detto il Rettore - specialmente in occasioni solenni come questa, tanto è il prestigio che la carica porta con sé; in una Università vecchia di otto secoli di storia; in una città culla di storia e di inclusiva accoglienza; in un Paese che ha dato e può continuare a dare molto alla ricerca, alla produzione di conoscenza e alla sua trasmissione di generazione in generazione. Una università e una città.».

Ha ricordato le fasi complesse e impegnative sul fronte della didattica. «L’Università di Siena ha adesso un’offerta formativa che ha saputo rinnovarsi, seguendo sia l’evoluzione della normativa che, soprattutto, l’esigenza di fornire ai nostri studenti e alle nostre studentesse percorsi coerenti con l’evoluzione della conoscenza e della società».

«È forse merito di questa capacità di innovare la didattica - ha continuato il Rettore - se la nostra attrattività nei confronti degli studenti non si è mai indebolita, nonostante crisi economica e pandemia; e l’attrattività nei confronti degli studenti internazionali è addirittura aumentata. Ma è forse anche merito del mantenimento di servizi agli studenti comunque superiori alla media nazionale, come periodicamente ci ricorda il Censis, grazie ai finanziamenti aggiuntivi della Regione, attraverso l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio, e grazie alla collaborazione con la città, intesa come amministrazione comunale, ma anche come comunità di cittadini. Una comunità che ha imparato a riconoscere la “sua” università come uno straordinario motore di sviluppo sociale, culturale ed economico».

Non è mancato nel discorso il riferimento al rapporto con studentesse e studenti. Un passaggio del suo discorso lo ha voluto dedicare al professor Roberto Di Pietra, che fra pochi giorni gli succederà nella carica di Rettore dell’Università di Siena. «Tra pochi minuti passerò simbolicamente il testimone di rappresentante dell’Università di Siena all’amico Roberto Di Pietra. A Roberto va il mio più grande in bocca al lupo, convinto, come sono, che saprà continuare non il mio percorso, che è poca cosa al cospetto della storia dell’Università di Siena, ma il percorso ottocentenario del nostro prestigioso Ateneo, culla di cultura e di scienza in una città a sua volta culla di civiltà plurisecolare». La cerimonia si è poi conclusa con un simbolico passaggio di consegne: la mazza d’argento con il sigillo dell’Università di Siena è stata passata nelle mani del professor Roberto di Pietra, che dal primo novembre succederà nella carica al vertice dell’Ateneo. Il rettoreFrati, come ultimo atto del suo mandato, ha apposto la firma nel libro d’onore dell’Università di Siena.

