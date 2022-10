Stati generali del turismo a Chianciano Terme, l'assessore regionale Marras: "Partecipiamo alle strategie nazionali"

29 ottobre 2022 a

Stati Generali del turismo al Parco Acquasanta di Chianciano Terme, venerdì 28 ottobre e sabato 29 ottobre. “La Toscana è pronta a dare il proprio contributo alla programmazione delle strategie nazionali in materia di turismo. Grazie per aver scelto la nostra regione, e Chianciano Terme in particolare, per questo importante momento di confronto nazionale, ne siamo fieri”. Così Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo, nell’intervento di apertura con cui ha portato i saluti della Regione e del presidente Giani.

Due giorni in cui il dibattito si focalizzerà sui punti cruciali dello sviluppo del settore turistico: dall’analisi del contesto nazionale ed internazionale post pandemia, al punto su governance e formazione, dal turismo enogastronomico fino all’ascolto dei principali stakeholder.

“Sarà fondamentale – prosegue –, nei prossimi mesi, proseguire il lavoro avviato in Conferenza delle Regioni sui progetti legati al PNRR che ci permetteranno di sostenere concretamente le imprese turistiche e i loro investimenti. Da questi due giorni emergeranno spunti importanti, dovremo raccoglierli e trasformarli in azioni a supporto del settore che dopo la timida, ma incoraggiante, ripresa degli ultimi mesi sta vivendo adesso una nuova fase di grave incertezza legata all’aumento dei prezzi, prima di tutto dell’energia”.

Nell’intervento di saluto dell’assessore c’è spazio anche per un focus più regionale. “La scelta di Chianciano Terme come location della conferenza programmatica – aggiunge – è positiva perché pone l’attenzione su una destinazione che necessita di attenzioni e che sta portando avanti un'importante riconversione sul wellness, consolidato ormai tra le prime motivazioni di viaggio che fanno scegliere la Toscana. A tal proposito, infatti, anche quest’anno abbiamo previsto la campagna autunnale, nazionale ed internazionale, dedicata a Città d'Arte, City Quitting, Turismo attivo e New Wellness attiva già dalla prima metà ottobre”.

Tra gli appuntamenti organizzati dalla Regione attraverso Toscana Promozione Turistica, merita una segnalazione la cena organizzata per stasera, 28 ottobre, a cura di Vetrina Toscana, progetto nato in collaborazione con Unioncamere Toscana per la promozione di ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano e valorizzano prodotti tipici; sarà proposto un menù speciale a base di prodotti del territorio che permetterà di gustare ricette e pietanze della tradizione.



