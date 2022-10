Siena, caso pakistani: disposti più controlli della polizia municipale dopo il tavolo in prefettura

Aldo Tani 29 ottobre 2022 a

Una soluzione per i cittadini di origine pakistana non è arrivata. Tutti i presenti al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno preso coscienza che il fenomeno dell’immigrazione non regolamentata è in aumento ed è necessaria un’azione di coordinamento per la gestione. Per arrivare a questo risultato saranno attuate delle misure a corto raggio, in maniera tale che possano arrivare risposte in tempi rapidi. Nel tavolo si è convenuto quindi di rafforzare ulteriormente le attività operative di controllo della Polizia municipale, anche allo scopo di disincentivare la formazione di bivacchi in varie aree della città, con il supporto delle forze di Polizia, dove si renda necessario.

Si è convenuto poi di implementare, anche col supporto del volontariato, le iniziative di assistenza già costantemente poste in essere e monitorate dalle autorità. Sviscerate le procedure prioritarie, i partecipanti all’incontro hanno ripercorso le iniziative già in campo. A partire dall’incremento dei centri di accoglienza messo in atto dalla prefettura. Se la questione di una sistemazione sembra in parte essere stata sanata con queste misure, resta il problema di ciò che succede il giorno, ma anche la notte, a tutte queste persone. Dai rapporti della Polizia è emerso che i cittadini stranieri che stazionano nelle aree cittadine, sono in attesa di formulare l’istanza di protezione internazionale o, comunque, di ricevere la relativa accoglienza nelle more che la loro richiesta di asilo sia vagliata dall’apposita commissione, con sede a Firenze.

Nel corso degli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio che hanno consentito, tra l’altro, l’identificazione e il foto-segnalamento di tutti questi soggetti. Durante le attività preventive non sono mai state accertate condotte penalmente rilevanti né sono emersi profili di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I fatti evidenziano, pertanto, che si tratti, più che altro, di situazioni di degrado e marginalità sociale in grado di incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Tale analisi è suffragata, tra l’altro, dai dati statistici relativi agli illeciti commessi nel 2022 a Siena. Fino al 30 settembre, i report, tratti dalle banche dati delle forze dell’ordine, evidenziano un trend di reati in netto calo, tanto rispetto alle annualità precedenti che in riferimento all’anno 2019 pre-pandemia. Questa contrazione riguarda, con misure variabili, sia i delitti di maggior allarme sociale che quelli di minore impatto.

