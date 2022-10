Siena, il saluto del rettore Francesco Frati: "Non mi candido a sindaco"

29 ottobre 2022 a

Francesco Frati è partito dalla fine. Era consapevole che ci sarebbe stato un varco e lo ha affrontato una volta per tutte. “Non mi candiderò a sindaco”. Sarebbero potuti scendere i titoli di coda, ma non era il giorno adatto. C’era una comunità accademica, che complice la cerimonia del tocco, tornata dopo due anni di stop a causa della pandemia, è venuta a rendergli omaggio. Il rettore, in un abbraccio ideale, ha stretto i presenti uno a uno. Se lui è stato la guida, il motore sono tutte quelle persone che ogni giorni si sono spese negli ultimi sei anni per riportare la barra dritta.

Le turbolenze del dissesto finanziario oggi sembrano distanti anni luce, ma nel 2016, quando Frati ha raccolto il testimone da Angelo Riccaboni, quelli spettri bussavano ancora alla porta. Con il tempo sono scomparsi, al punto che quel “lascio un’università sana” assume un significato ben più. “E’ un momento decisivo – ha sottolineato Frati -. Ci sono congiunture favorevoli. I soldi del Finanziamento ordinario sono aumentati (del 10%, ndr) e poi ci sono le risorse del Pnrr. C’è materiale per migliorare la ricerca e altri settori”. Il rettore una direzione l’ha data puntando sull’internazionalizzazione. Sono aumentati gli studenti provenienti da fuori e anche i corsi in inglese. I nuovi iscritti non sono scesi sotto quota 3 mila, mentre gli studenti fuoricorso sono scesi sotto il 20%. Un viaggio che ha avuto anche diverse spine. La pandemia quella più insidiosa. Una vicenda dove secondo Frati la comunità accademica è riuscita rafforzata: “Il senso di partecipazione a una sfida così difficile ha cementato l’appartenenza all’Ateneo, facendoci sentire parte di un’impresa”. Più difficile semmai è stato affrontare il secondo lockdown: “Era venuta meno quell’adrenalina collettiva e poi sembrava non finire più”. Grazie a quel periodo però ha potuto constatare la vicinanza di Siena all’ateneo. Proprio nel momento dove si cercava di non allentare le maglie della rete studentesca, provando a fare vivere agli iscritti l’Ateneo in presenza. “Un aiuto che testimonia quando l’università dal punto di vista sociale sia un asset della città”, ha evidenziato il rettore.

Tra i frangenti più significativi registrati nel corso del mandato, che terminerà ufficialmente lunedì prossimo con il passaggio di consegne con il nuovo rettore Roberto Di Pietra, “il Graduation Day con Piero Angela”. Non sono mancati comunque i giorni no, come la vicenda delle esternazioni filonaziste di un docente: “Tutta l’istituzione è stata messa sotto una lente negativa”.

Difficile riassumere tutta l’esperienza da rettore in pochi minuti. Meglio quindi congedarsi alla Kobe Bryant: “Francesco out”.

