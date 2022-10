Siena, Franco Caridi in commissione: "Su Asp normali controlli"

28 ottobre 2022 a

Il segretario generale del Comune di Siena Franco Caridi è stato ascoltato la mattina di venerdì 28 ottobre, dalla commissione Garanzia e controllo politico amministrativo all’interno di palazzo Berlinghieri in piazza del Campo a Siena, in merito alla vicenda Azienda Servizi alla Persona “Città di Siena”.

“E’ stato un incontro costruttivo – dichiara Franco Caridi – in cui abbiamo spiegato la logica dell’amministrazione. Il controllo effettuato è legato alla nascita, all’interno del Comune, del nuovo ‘servizio partecipate’. Il servizio si occupa, in particolare, di attività di controllo analogo e di controllo analogo congiunto nei confronti delle proprie società partecipate; di attività di controllo e verifica sui propri organismi partecipati (fondazioni, associazioni, etc.); dei rapporti di natura finanziaria con le proprie società e organismi; del piano di razionalizzazione delle società partecipate; del rapporto informativo sui risultati globali della gestione di enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi redatto in esecuzione dell'art. 48, co. 5 e 6, del regolamento di Contabilità del Comune di Siena e del Regolamento dei controlli interni; dell’affidamento dei servizi e predisposizione convenzioni nei confronti delle Fondazioni e Associazioni partecipate dal Comune”.

“Nell’ambito di questo servizio – prosegue Caridi – abbiamo attivato questo approfondimento su Asp. Per quanto riguarda l’Azienda servizi alla persona esiste anche una specifica normativa regionale, che assegna all’amministrazione il potere di vigilanza e controllo. Inoltre il Comune è titolare del servizio di farmacie e dei relativi atti di assunzioni di figure professionali, che devono necessariamente passare dalla giunta comunale".

“Per quanto riguarda il controllo – conclude Caridi – lo effettueremo sulla base degli atti che ci sono stati trasmessi. A conclusione dell’approfondimento emaneremo una relazione finale che sarà resa disponibile”.

