Siena, badante ruba in casa di un'anziana: portato via anche un anello della contrada

In casa di una famiglia di Siena come badante si era impossessata di ori e preziosi, tra cui l'anello della contrada, e li aveva rivenduti per mettersi un bel gruzzolo di euro in tasca: per questo il Tribunale di Siena ha condannato una donna rumena di 51 anni per il reato di furto. La decisione è stata presa ieri dal giudice Andrea Grandinetti, dopo la discussione tra le parti che ha ricostruito quanto successo nel 2020, in piena pandemia.

Vittime dei furti una donna senese, contradaiola dell'Oca, e la madre anziana e fragile, le cui condizioni di salute avevano richiesto l'ausilio di una badante. Entrata in casa dell'anziana a luglio, già poche settimane dopo si cominciò a notare la scomparsa di alcuni ori e preziosi appartenenti a madre e figlia, di valore economico (poco inferiore ai 10mila euro) ma soprattutto affettivo. Fra questi anche una fede, un ciondolo e l'anello della contrada. I primi sospetti sono ricaduti subito sulla badante, ma ancora non c'erano prove che potessero collegarla ai furti. E così alla figlia è venuta in mente l'idea di tendere una “trappola” in cui la 51enne è caduta in piena: lasciati 50 euro in giro per la casa, la banconota è presto sparita e non ci sono stati più dubbi su chi fosse il “rapace”.

Fatta la denuncia, un primo controllo a carico della badante ha dato esito negativo, ma successivamente la donna ha confessato tutto, spiegando di aver agito per disperazione visto il difficile periodo e la crisi economica. Gran parte dei preziosi, circa 14, erano stati rivenduti a un compro oro, tra cui l'amato e “sacro” anello della contrada. La collaborazione fornita e la confessione hanno permesso al legale della donna, Donato Cialdella, di poter chiedere un rito abbreviato che ha comportato una pena, sospesa più mite, di 8 mesi, con 300 euro di multa e 1000 di danno morale, mentre il quantum del danno materiale è affidato al giudice civile. A difendere la famiglia senese l'avvocato Caterina Elia.

