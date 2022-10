Siena, Luigi De Mossi: "Candidatura a sindaco? Decido il prima possibile. Non voglio fare gaffe"

28 ottobre 2022 a

“Scioglierò le riserve sulla mia ricandidatura a sindaco il prima possibile. A breve decido”. Queste parole sono state pronunciate ieri mattina dal sindaco di Siena Luigi De Mossi. Che ha aggiunto: “Devo comunque parlare con le forze che mi sostengono. Non voglio fare gaffe e credo che avremo modo e tempo di parlare di questo”. E d’altronde da alcune settimane si parla di inizio novembre come del momento nel quale si avrà la risposta sulla ricandidatura o meno di Luigi De Mossi allo scranno di primo cittadino. I giorni passano e il momento dell’annuncio dunque si avvicina.

Da quel frangente in avanti si passerà alla campagna elettorale vera e propria, con due candidati a sindaco già presentati e in azione (Fabio Pacciani per il Polo Civico, che ha già dato il via all’iniziativa “Strada per strada”, ed Emanuele Montomoli), mentre il centrosinistra ripartirà la prossima settimana con il proprio tavolo programmatico e di costruzione delle alleanze e della coalizione; e, a questo proposito, il nome del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e anche una risposta alla possibile realizzazione delle primarie sono ancora lontani. Il primo cittadino ha rilasciato queste dichiarazioni a margine della firma, effettuata da De Mossi insieme al rettore dell’Università degli studi di Siena Francesco Frati, dell’adesione alla dichiarazione di Poitiers da parte sia del Comune che dell’ateneo senese. L’iniziativa è stata lanciata dal gruppo di Coimbra, che raduna i più antichi atenei europei. Sia il Comune che l’Università, con l’impegno preso ieri, vogliono “manifestare la loro disponibilità ad un maggiore coinvolgimento con le università europee e le municipalità di riferimento”. Per De Mossi la firma “porterà più sviluppo e occupazione per il territorio grazie alle collaborazioni che potranno nascere con le città sedi delle maggiori università europee”.

Interviene intanto per parlare della situazione del centrodestra cittadino anche Bruno Valentini, ex sindaco e oggi consigliere comunale del Partito democratico. Le sue non sono parole tenere: “Anche a Firenze – ha scritto – si sono accorti che buona parte della maggioranza di centrodestra che ha governato Siena per quasi cinque anni si rende conto che con De Mossi perderebbero le prossime elezioni. Oltre ai sondaggi è palpabile l’insoddisfazione del loro elettorato. Poche opere pubbliche, manutenzione scarsa, peggioramento nella raccolta dei rifiuti, sicurezza urbana peggiorata, nessuna innovazione nella promozione turistica, politiche culturali da paese di provincia, isolamento dal resto della provincia e della regione, occupazione sistematica del potere e clientelismo sfacciato”.

“E per finire - aggiunge Valentini - la ciliegina del Palio del 2 luglio 2022, che passerà alla storia come un disastro. Ma non ve la caverete dando la colpa a De Mossi e ai suoi cattivi consiglieri. Avete fallito tutti insieme, e adesso non sapete come dare il benservito a De Mossi senza ammettere che avete governato male, pur disponendo di uno strumento che a noi che c’eravamo prima era mancato. Le risorse”.

